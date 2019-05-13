13 Mayıs 2019 Pazartesi

Boban'ın Savaş Başlatan Tekmesi


Bir fotoğraf çok şey anlatır derler ya, işte kitaplara, belgesellere, filmlere konu olacak Yugoslavya iç savaşını başlatan anın fotoğrafı. 29 sene evvel bugün oynanan Dinamo Zagreb - Kızılyıldız maçında Zvonomir Boban'ın Sırp polis memuruna tekme atmasıyla başlayan stadyum içi olaylar, şehre de taşınca binlerce insanın ölümü ve acılı olayların yaşandığı Yugoslavya iç savaşı başlamış oldu. Olaylardan seneler sonrası verdiği bir röportajda "Bugün yine olsa, yine o tekmeyi atardım" diyen Boban'a, Galatasaray efsanesi olmuş ve Arnavut olmasına rağmen kendisini Yugoslav hisseden ve Tito'nun oluşturduğu "mükemmel" Yugoslavya'nın dağılmasına sinirlenen Cevad Prekazi "Boban'a öfkeliyim kardeşim. Bilmiyorum neden öyle bir şey yaptı. Boban ilgilendirmiyor ama beni... Mahvettiler ülkemi, ben onunla ilgileniyorum. Şu an Hırvatistan'a pasaportla gidebiliyorum. Orada top oynamıştım. Hiç gitmedim ayrıldıktan sonra. Hiçbir yere gitmedim. Sadece bir kere Saraybosna'ya gittim. Niye gideyim ki? Benim ülkem yok artık." diye tepki gösterir Türkiye'de çıkan kitabında...


Yazı: ultras/Movement Saat 23:47

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