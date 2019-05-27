27 Mayıs 2019 Pazartesi
Demir Grup Sivasspor:4-3: Galatasaray
Hazırlık maçı gibi resmi maç oynadı cuma gecesi Galatasaray Sivas'ta... Bir hafta evvel Ali Sami Yen'de Başakşehir'i yenip, ikili averajla şampiyonluğu kazanmayı garantiledikten sonra Sivas deplasmanı bir formaliteden öteye gitmiyordu. Başakşehir maçı sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımların birinde Donk, genç Mustafa Kapı'ya "Hazırlan, haftaya Sivas'ta sahadasın" yazmıştı da Fatih Hoca o kadar "fanteziye" kaçmayıp, sezon boyu çoğunlukla kupa maçlarında görev yapmış "yedek" ağırlıklı kadro ile sahaya çıkardı takımını ligin son maçında... Sadece aslar değildi sahada olmayan, Fatih Terim de tedbirli olarak Disiplin kuruluna sevkedildiği için takımının başında değildi.
İyi de başladı maça Galatasaray, Donk'un asistinde Linnes'le golü de buldu ama ev sahibi kendi seyircisi önünde sezonu mağlubiyetle kapatmak istemiyordu. Beraberlik golü için çok yüklendiler İsmail Çipe'nin kalesine ama topu bir türlü kale çizgisinden geçiremediler. Onlar beceriksiz oladursun, yine Donk'un orta sahadan başlattığı bir atakta kaptan Selçuk'un asistiyle Muğdat takımını iki farklı öne geçirdi. Ev sahibi goller kaçırıyor, Galatasaray "ağır" tempoda oyunu idare ediyor ve rakip kaleye nadir geldiği anlarda goller atıyordu. Bereket versin derken, orta sahada Selçuk ile Sivaslı Muhammet'in çarpıştığı ve hakemin faul vermediği pozisyon sonrası saha gerildi, seyirci heyecanlandı ve Sivasspor birden Galatasaray kalesine daha coşkulu gelmeye başladı. Oyunda temponun artması Galatasaray'ın işine gelmiyordu ama sahadakilerin hiç biri de soğukkanlı davranıp, tempoyu düşürmedi ve ev sahibi devre biterken peşi sıra iki gol atarak beraberliği sağladı. Hatta süre olsa öne de geçecekti ki maçın hakemi Zorbay Küçük maça ara veren düdüğünü çaldı...
İkinci devreye Levent hoca N'Diaye'nin yerine Onyekuru'yu alarak takımını galibiyet için sahaya yolladı ama Galatasaraylılar bitse de gitsek havasındaydı. Öyle ki Sivasspor'un üçüncü golünde yapılan top kaybı sonrası Selçuk eli belinde yürüyerek topun akibetini takip ediyordu. Evet, uzun ve yorucu bir sezon sonrası kazanılan bir şampiyonluk vardı ve takımın rehavete girmesi doğaldı ama bu karşılaşma bir çok futbolcu için önümüzdeki sene Galatasaray'da olup olmayacaklarının belirleneceği maçtı, verilen fırsatı Muğdat dışında pek kullanan olmadı.
Muslera ve Taffarel ile idmanlara çıkmak bir çok kalecinin hayalidir, İsmail bu gıpta edilecek mesai karşısında para da alıyor ama kendini pek de geliştirememiş. Yazık, üzüldüm cuma gecesi yaptığı hataları izlerken. Öte yandan iyi niyetle değerlendirme yaparsak da "paslanmış" diyebiliriz zira kalecilik yetenekleri kulübede oturarak gelişmez, maç oynaması lazım. Sezon başı hazırlık maçlarında izlediğimiz İsmail Çipe ile ligin son maçındaki İsmail tamamen farklıydı. Özellikle yediği 4 golde ceza sahasından gelen topu rakibin önüne "paslaması" bir kaleci için ölümcül hatalardan biridir. Bu sene transfer döneminde İsmail'i "oynayabileceği" bir takıma kiralayıp, Muslera'nın arkasına geçen sene Carrusso'da olduğu gibi futbolunun son baharında olup, yedek kalmayı sorun etmeyecek tecrübeli bir eldiven bulmalıyız.
Galatasaray üç gol atıp, dört gol yiyerek ligin son maçında buruk bir şekilde veda etti taraftarına... Böyle mağlubiyetler can yakmıyor, nasılsa koca yaz "Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray" tezahüratı eşliğinde 22. şampiyonluğu doyasıya kutlayacağız...
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok, Erkan Özdamar
VAR HAKEMLERİ: Serkan Tokat, Abdulkadir Bitigen
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Papp 67’), Ziya, Hakan, Özer, Rybalka, Diabate, Erdoğan (Torje 65’), Muhammet (Kone 58’).
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Marcao, Semih, Emre Taşdemir (Ömer 57’), Selçuk İnan, Donk, Ndiaye (Onyekuru 45’), Yunus Akgün (Ahmet 76’), Muğdat, Sinan Gümüş.
GOLLER: Linnes (2’), Muğdat (34’, 82’), Rybalka (43’, 77’), Hakan (45+1’), Kone (79’)
SARI KARTLAR: Özer (41’), Onyekuru (55’), Rybalka (89’)
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