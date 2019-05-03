Atiker Konyaspor:0-0:Galatasaray

Güzel futbolun değil sonucun mühim olduğu maçlara gelmişken, Galatasaray Konya deplasmanında oldukça üstün ve göze hoş gelen bir oyun oynadı lakin topu rakip kaleye gönderemeyince şampiyonluk yarışında iki puanı Konya'da bırakmak zorunda kaldı. Ligi uzun süre lider götüren Başakşehir üst üste kendi sahasında puanları kaybedince ( önce Rize ile berabere kalıp, sonrası Göztepe'ye mağlup oldu) Galatasaray Konya'da kazanması halinde lider olacak, bir kaç hafta sonra oynayacağı Başakşehir maçında beraberlik de işine yarayacaktı ama şimdi o kredisini tüketti ve şampiyonluk için "dörtte dört" yapmak durumunda kaldı...
Bu ülkede Aykut Kocaman kadar abartılan başka bir teknik direktör yoktur, "Kocaman adam" diye adına kitap yazılan Aykut ne yapsa bazı yazarlar onu allandırıp ballandırıp kamuoyuna sunmayı iyi biliyorlar. Pazartesi gecesi de kendi seyircisi ve taraftarı önünde savunmaya yasladı takımını ve kendisinin gözleri önünde Kadıköy'de kupa kaldırmış olan Fatih Terim'in şampiyonluk yürüyüşünü engellemeyi kendisine hedef koydu. Konyaspor'un kaç haftadır kazanamaması, 14. sıradaki Fenerbahçe ile Konyaspor'un arasındaki puan farkının tek maça inecek olması hiç ama hiç umurunda değildi. Galatasaray ve Fatih Terim kompleksi var ya, herşeyden üstündü... Başaklehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamadaki "Başakşehir'i nasıl yeneceksin ki, adamların her pozisyon için 5 opsiyonu var" gibi mağlubiyeti çoktan hazmetmiş açıklamaları Okan Buruk ve Tamer Tuna'nın Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inin "kimyasını" bozması ile iyice "auta" çıkıverdi.
Evet, Aykut Kocaman "savunma" yaparak Galatasaray'ın iki puanını çaldı gibi gözüküyor maç sonucuna bakılınca da, "hırsızlığı" yapan VAR masasındaki Cüneyt Çakır ve Alper Ulusoy oldular aslında. Karşılaşmanın ilk devresinde Fernando'nun savunmanın arkasına attığı uzun topta Diagne ceza sahasına girdiği anda Konyaspor'lu rakibi tarafından düşürülünce Mete Kalkavan penaltı yerine ofsayt kararı verdi. Bir iki dakikalık kısa bekleyiş sonrası- ki bu kadar ince pozisyonlar için VAR'dan kararın verilmesi başka maçlarda 4-5 dakika sürüyordu- VAR'dan ofsayt kararı çıktı... Ve Galatasaray'ın olası öne geçme ve maçı şansı bir kalemde silindi. Pozisyon aşağıda, ben maç esnasında ve maçtan sonra günlerce o fotoğrafa baktım baktım, neden ofsayt olduğunu anlayamadım... VAR'da bir tek ofsaytla "taraf" tutamazlar derdim, teknolojiyi de alet etmişler sisni emellerine demek... Top Fernando'nun ayağından çıktıktan sonra pozisyon durdurulmuş ve çizgi de Diagne'nin koluna göre çizilmiş. Oysa ofsayt için top ayakla temas ederken pozisyon durmalı ve oyuncunun gol atabilecek bir uzvu hiza alınmalı, kolu değil...
Hakem destekli Konya, 1 puan için "savaştı" durdu da maçın ikinci yarısı Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı topta Diagne biraz daha becerikli olsa Galatasaray herkese rağmen üç puanı cebine indirecekti. Aslında bu satırları yazarken yine "iyi düşünüyoruz", Galatasaray'ın öne geçmesi durumunda Konya'nın Galatasaray kalesine gelecek hali yoktu ama Mete Kalkavan ve arkadaşlarının ev sahibi lehine bir penaltı uydurmayacağını kim iddaa edebilir ki? Hüseyin Göcek ilk yarıda Sami Yen'de oynanan maçta yapmadı mı? Kim ne diyebildi ki?
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Hakan Ceylan
VAR HAKEMLERİ: Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali (Hadziahmetovic 76’), Milosevic, Fofana (Hurtado 90’), Yatabare (Jahovic 73’)
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye (Selçuk 79’), Belhanda (Emre Akbaba 75’), Feghouli, Onyekuru (Mitroglou 75’), Diagne
SARI KARTLAR: Uğur (81’), Fernando (90+1’)
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