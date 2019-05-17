17 Mayıs 2019 Cuma
Bulgaristan Kupası Lokomotiv Plovdiv'in
Bulgaristan Kupası Finali Plovdiv derbisine sahne olurken, kupayı kazanan Botev Plovdiv'i 1-0la mağlup eden siyah beyazlı Lokomotiv Plovdiv oldu. 21 bin taraftar önünde Vasil Levski stadında oynanan maçta Lokomotiv'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Alen Ozbolt atarken, bu kupanın ilginç özelliği de siyah-beyazlıların kazanmış olduğu tek Bulgaristan Ligi Şampiyonluğu da aynı gün, 15 Mayıs'ta kazanılmasıydı.
Kupayı kazanan Lokomotiv takımı yönetici ve oyuncuları ertesi günü sanki Dünya Kupasını ülkesine getirmiş gibi kupayı şehrin belediye başkanına götürüp, taraftarlarıyla balkon coşkusu yaşadılar...
Yazı: ultras/Movement Saat 00:17
Dosya: Bulgaristan
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