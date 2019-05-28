28 Mayıs 2019 Salı

Alçaklara Kar Yağıyor Üşümedin Mi, Sen Bu İşin Sonunu Düşünmedin Mi?


Hasan Şaş'ım, Hasan Şaş'ım
Ooooooo

***
Gerisini zaten biliyorsunuz...

Yazı: ultras/Movement Saat 00:19

Dosya:

Bookmark and Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Blog Widget by LinkWithin

 