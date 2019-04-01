1 Nisan 2019 Pazartesi
Kelt Haçı Cezası
Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın Dinamo Zagreb'e Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrası 65 bin euro ile iki maç seyircisiz oynama cezası verdiğini duyduk spor sitelerinden. Peki neydi bu cezanın nedeni? UEFA Disiplin Komitesi gerekçeli kararında ev sahibi taraftarlarının meşale yakmasını, sahaya yabancı madde atması, merdiven boşluklarını boş bırakmamasını ve ırkçılık yapmasını sebep göstermiş. Hırvatlar meşele, yabancı madde ve merdivenlere "tamam" diyor da "ırkçılık" ne alaka diye merak ediyorlar...
Hırvat basını da sormuş soruşturmuş ve Blue Lions grubunun pankartındaki kelt haçının ırkçılığa sebep olabileceğine kanat getirmişler. Orta Çağ Britanyasında Keltlerin Hristiyanlığa geçişiyle ortaya çıkan Kelt Haçı, 20 yüzyılda bazı ırkçı grupların simgesi olarak kullanıldığı için ırkçılığı çağrıştırmış olabilir.
Lakin bu simgeye UEFA ceza veriyorsa, formasında Kelt haçı kullanan Celtic FC ile Kuzey Irlanda milli takımlarına neden tolerans gösteriliyor diye de sormadan edememiş Hırvatlar? "Onların tarihinde bu sembol var diyecekse UEFA, bizim de köklerimizde Kelt Hacı var" diye de haksızlığa karşı duruşlarını sergilemişler.
Öte yandan, bu Hırvat takımlarının taraftarlarının pankart ya da bayrakta kullandığı bir simge yüzünden aldığı ilk ceza değil. Torcida taraftar grubunun bayraklarında Amerikan iç savaşı sırasında kullanılan konfederasyon bayrağına yer vermesinden dolayı Hajduk Split kulübü de UEFA tarafından defalarca ceza yedi.
Bu yazıyı yazarken Beşiktaş'ın Çarşı grubunun ismini pankartlara dökerken anarşizm A'sı kullanması aklıma geldi, UEFA yarın öbür gün bu konuda da bir sıkıntı çıkarmaz umarım...
Yazı: ultras/Movement Saat 23:13
Dosya: Hırvatistan, Koreografi, Taraftar
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder