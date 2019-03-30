30 Mart 2019 Cumartesi
Ronaldo'yu Özlüyorum
2019 yılına harika bir giriş yapan ve oynadığı futbol ve attığı gollerle Barcelona'yı hem ligte hem de Şampiyonlar Liginde zaferlere taşıyan Lionel Messi, ülkesinde bir radyo kanalına verdiği röportajda Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'yu özlediğini belirtmiş. "İspanya'da Ronaldo'yu özlüyorum" diyen Messi, "Her ne kadar Ronaldo'nun kazandığı kupalar beni mutsuz etse de onunla aynı ligte oynamak zevkliydi. Keşke hala burada olsaydı" diye Arjantin C5N radyosu muhabirinin "ezeli" rakibi konusunda ne düşündüğü hakkındaki sorusunu cevaplandırır.
2014 Dünya Kupasında uzatmalarda Almanya'ya kaybettikleri maçı hala unutamadığını ve o günü hatırladıkça acı çektiğini dile getiren Lionel Messi, "Bu finali kendi kendime kaç defa tekrar tekrar oynadığımı ve yakaladığımız pozisyonları gözümde canlandırdığımı bilemezsiniz. O pozisyonlardan biri gol olsaydı her şey çok farklı olurdu." diye üzntüsünü belirtirken, futbolda emeklilik tarihini mümkünce gerilere attığını ve yeşil sahalara veda etmeden önce mutlaka Newell's Old Boys forması giymek istediğini açıklamış.
Newell's taraftarı bu müjdeli habere sevinirken, biz de Messi'yi uzun bir zaman daha seyredecek olmanın keyfindeyiz...
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder