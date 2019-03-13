13 Mart 2019 Çarşamba
Galatasaray:5-0:Antalyaspor
İştir, okuldur, yolculuktur, doğum günü kutlamadır derken son haftalarda elimize ajandamızı alıp, Galatasaray maçlarını "adam akıllı" seyredemedik, umarım bu hafta sonu oynanacak Bursa maçına herhangi bir engel çıkmaz... Şampiyonluktaki en yakın rakip Başakşehir'in kendi sahasında mahkum bir oyun oynamasına rağmen hakem desteği ve Fenerbahçeli topçuların yaptığı kişisel hataların yardımı ile kazandığı maçtan sonra puan farkı 11e çıkınca, Galatasaray için Ali Sami Yen'deki Antalya maçı oldukça kritik hale gelmişti.
Fatih Terim de iç sahada oynayacak olmanın ve takımının kendi seyircisi önünde coşkulu oynadığının bilinciyle N'Diaye'yi savunmacı orta saha olarak görevlendirip, ileri uçtaki Feghouli, Onyekuru ve Diagne'ye destek olarak Belhanda ve Emre Akbaba ile başlamıştı maça. Beklenildiği gibi de başladı oyun, Galatasaray Akdeniz ekibinin kalesinde peşi sıra pozisyonlar buldu ve aradığı gol Diagne'nin pasında Feghouli'nin vuruşunda savunmaya çarparak geldi. Daha 20. dakika dolmadan Galatasaray'ın "kapıyı açan" golü bulması, farkın da açılacağı beklentisi yarattı tribündeki taraftarlarda ama ilginçtir pozisyonları bulan Antalyalılar olurken, maçın adamı da kalesini gollere kapatan Muslera oldu.
Evet, bir kaç hafta evvele kadar "sosyal medya ergenleri" tarafından lince uğrayan, "Muslera kulübeye otursun, kaleye İsmail geçsin" diye yazılıp çizilen Fernando Muslera, karşılaşmanın ilk devresinin son 20 dakikası ile ikinci yarının başlarında çıkardığı toplarla, arkadaşlarına moral verirken, rakipte de "bu işi beceremeyeceğiz" havası yarattı. Uruguaylı eldiven pozisyon üstüne pozisyon çıkarınca, Galatasaray taraftarı da coştu, sahadaki topçular da coştu ve goller peşi sıra geldi, fark açıldı... Muslera demişken, Cihad Arslan'ın Uruguaylı için "haksız rekabet" yakıştırmasından sonra ASpor'da Ender Bilgin'in "Muslera maç kazandıran değil, şampiyonluk kazandıran kaleci" yakıştırması pek hoşuma gitti...
Antalya maçı öncesi kadrolar açıklandığında herkes Diagne'nin gol atmasını diliyordu ama golcü futbolcu bir türlü şeytanın bacağını kıramıyordu. Biz golleri Diagne'den beklerken, Onyekuru atıyor, N'Diaye atıyor ama skorbordda Diagne adı yazmıyordu. Aslında, Senegalli topçu belki topu filelere yollayan ayak olmuyor ama rakip stoperleri kendi üzerine çekerek özellikle Onyekuru'ya ceza sahası içinde boş pozisyonlar yaratıyordu. Takım arkadaşları da Diagne'nin gol atmasını bizim kadar istiyordu ki Belhanda'nın Antalya ceza sahası içine taşıdığı topta herkes onun vurup gol atmasını bekledi, gol de oldu lakin pozisyon ofsayttı. "Bu gece de atamayacak galiba" diye dudak bükenlere inat, futbolun ilahları Diagne'den yanaydılar ve maçın son düdüğünün çalmasından saniyeler öncesinde Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen topu kafayla Diagne filelere yolladı ve "şeytanın bacağını" kırdı...
Maçtan sonra ise sosyal medyada saha içinden çok saha dışı konuşuluyordu. Maçın ikinci devresinde Doğu Üst 417 nolu tribünün birden sazı eline alıp, eski Sami Yen kapalısı gibi coşkulu tezahüratlar yapması herkesin hoşuna gitmiş lakin "tribünbilmezler" bu coşkuyu ultrAslan'a karşı kullanmaya kalkmaları tam anlamıyla "trajikomik" olmuş. Orada bulunan renktaşlar da, kale arkasında ultrAslan tayfa ile birlikte bağıran taraftarlar da Galatasaray tribününü çok iyi bilen, yıllarca birlikte deplasman yapan, omuz omuza takımın peşinden koşan arkadaşlar. Galatasaray'ın belki de tarihinin en kritik şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bu günlerde tribünleri bölmeye çalışmak nafile uğraş... Bir maçta Kuzey tribün bağırır, öte maçta takımın uyuduğu anda Güney "gök gürültüsü"gibi bir tezahüratla sahayı inletir, diğerinde 417 coşturur etrafı... Niyet Galatasaray'ın iyiliği olunca, kim bağırmış, kim başlatmış, kim coşturmuş, pek bir önemi yok...
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Bahattin Şimşek
VAR HAKEMLERİ: Serkan Çınar, Serkan Tokat
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Linnes 75’), N’diaye (Mitroglou 80’), Belhanda, Emre Akbaba (Donk 46’), Feghouli, Onyekuru, Diagne
ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles (Serdar 73’), Fredy, Doğukan (Drole 62’), Chico (82’ Cissokho), Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır
GOLLER: Feghouli (17’), Onyekuru (65’, 78’), N’diaye (68’), Diagne (90')
SARI KARTLAR: Charles (32’), (N’diaye 40’), Luyindama (50’)
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