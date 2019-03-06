6 Mart 2019 Çarşamba
Erzurumspor:1-1:Galatasaray
Yıllardır gece maçı oynanmayan ve önümüzdeki haftalar yine gece maç yapılmayacak olan Erzurum'da Galatasaray'ın -10 derecelerde bir soğun olacağı ve futbolcu sağlığını etkileyeceği için maçı erkene alma isteğine karşı çıkıp, saat 19'da buz gibi havada oynanan maç, Galatasaraylılar dışında "herkesin" istediği gibi sarı-kırmızılıların puan kaybı ile sonuçlandı...
Maç esnasında yolda olduğumdan dolayı TRT Radyo 1'den maçı dinlemiş, bir bakıma da nostalji yapmış oldum. Aslında eskiden maçlar aynı saatte oynar, radyodan "Şimdi mikrofonlarımız Erzurum'da" anonsunu duyduğumuzda "Acaba gol mu var?" diye kalbimiz daha bir heyecanla çarpardı. Pazar gecesi radyoda sadece Erzurumspor-Galatasaray maçı anlatılıyordu ve spiker soğuk havayı vurgulamak için Cüneyt Çakır'ın taytla maçta yer aldığını belirtiyordu. Hava belli ki soğuktu, zemin sertti ki iki takım da top yapamıyor, orta sahada bir mücadele olurken, ev sahibinin ani bir atağında spikerin sesi yükseldi, "Rashad Muhammed" dedi, "Rashad Muhammed gidiyor" dedi, "Rashad Muhammed vurdu" dedi ve arka fonda ev sahibi taraftarının uğultusunu duyunca, golü kalemizde gördüğümüz anlaşıldı. Gayri ihtiyarı hızımı azaltmışım ki, arkadan gelen araçların korna sesleri ve selektor yapmaları ile kendime geldim. "Olsun, dönerdi maç" diye bir umut dinlemeye devam ederken radyoyu, tünellere giriyorum, radyo çekmiyor, "cızırtı" oluyor ve ve her dönüşte "Acaba attık mı?" diye umutlanırken, ilk devre Feghouli'nin "ikinci direk" yanından geçen şutu dışında pek bir pozisyona şahit olmadı kulaklarım. Bir de aklımda kalan Selçuk'un, attığı bir topa koşmayan sağ bek oynayan Semih Kaya'yı azarlaması...
İkinci yarıya Linnes'le başlayınca Fatih Terim, Galatasaray'ın rakip yarı sahada daha fazla atağını anlatıyordu radyodaki spiker... Spiker ses tonununu yükseltip, heyecanı arttırdıkça, ben de gaza daha hızlı basar oluyordum, gösterge sürekli yukarılara çıkıyordu ve Akhisar maçının kahramanı Mitroglou'nun pasında Belhanda'nın ceza sahası dışından vuruşunda "Top ağlarda" sesi gelince yol yorgunluğu, üç puan beklentisiyle bitiverdi.
Sonraki dakikalarda kilometreler ilerleyip İstanbul'a yaklaştıkça, Galatasaray'ın atakları da sıklaşıyor ama ya Egemen, ya Sehiç, ya Lokam bir şekilde topun filelerle buluşmasını engelliyordu. Muslera'nın adı pek duyulmadığına göre, maç hep rakip yarı alanda oynanıyordu ama o top kaleye girmiyordu. Emre Akbaba'nın oyuna girmesiyle ataklar ve şutların daha sıklaştığını anlattı spiker de, üç puanı getirecek gol gelmeyince, Erzurum'da iki puan bırakıyordu Galatasaray...
STAT: Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Özgüç Türkal
VAR HAKEMLERİ: Mete Kalkavan, Arda Kardeşler
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen (Kone 85’), Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah (Taylan 59’), Eduok (Tshabalala 90’), Rashad.
GALATASARAY: Muslera, Emre Taşdemir, Marcao, Luyindama, Semih (Linnes 46’), Belhanda, Ndiaye, Selçuk (Diagne 69’), Onyekuru, Feghouli, Mitroglou (Emre Akbaba 76’)
GOLLER: Rashad (18’), Belhanda (52’)
SARI KART: Emre Taşdemir (74’)
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder