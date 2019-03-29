29 Mart 2019 Cuma
Hamilton'ın Muhammed Ali Dövmesi
Muhammed Ali'nin Sonny Liston'ı yerle bir ettiği fotoğrafı hatırlamayan yoktur. Efsanevi boksörün unutulmayan bu fotoğrafını 5 kere Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton sağ ayağına dövme olarak yaptırmış. Hamilton'ın ünlü boksörün fena halde hayranı olduğu biliniyordu ki Muhammed Ali'nin hayatını kaybetmesinin ardından kazandığı Kanada Grand Prix'ini Amerikalı boksöre adamıştı Hamilton...
Dövme de fena olmamış, yakışmış...
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