18 Mart 2019 Pazartesi
Leroy Sane'nin 4500 Euroluk Koyun Kürkü
Almanya milli takımının Sırbistan ve Hollanda maçları için Wolfsburg'ta toplanan kadrosunda yer alan Manchester City'li yıldız oyuncu Leroy Sane'nin giydikleri Alman medyasının dikkatini çekmiş ve oturmuşlar topçunun kıyafete ne kadar harcadığının hesabını çıkarmışlar... Genç oyuncunun üzerinde renkli grafitilerle süslü koyun kürkü Balenciaga markalı ve 4500 euro değerindeyken, sırtındaki çanta da Louis Vuitton'dan ve fiyatı 18 bin euro... Bild gazetesi muhabirleri üşenmemiş Nike marka spor ayakkabılarının da fiyatını bulmuşlar: 2500 euro... Pantolon ve kapuşonlu sweetshirtün dahil edilmediği "giyim-kuşam"ın toplam maliyeti 25000 euro cıvarında oluyor... Doğal tabii, 100 milyon euro değeri olan bir topçunun da bu kadar pahalı giyinmeye hakkı olsun, değil mi?
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