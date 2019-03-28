28 Mart 2019 Perşembe
Lewis'in Bayrağı
Bayraklar, atkılar, pankartlar taraftarlar için değerlidir, önemlidir, kutsaldır. Hatta o kadar kıymetlidirler ki, rakip takım taraftarına kaptırıldığında o pankartı çaldıran kişi tribün hayatına veda eder, tribün grubu kendini fesh eder. Hal böyle olunca da maçlar öncesi taraftarlar stat dışında karşı karşıya geldiklerinde birbirlerinden ganimet alıp, maçta onu ters çevirip, rakip tribünü küçük düşürmek istemektedirler.
Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı için Karadağ'a gelen İngiliz futbolseverlere saldıran ev sahibi taraftarlar rakiplerinden ona yakın bayrak alırlar da, kaptıkları bayrak arasında oldukça özel bir bayrak da vardır. Üzerinde "2002 LEWIS 2006" yazan kırmızı beyaz bayrak neden bu kadar önemlidir?
Dört yaşındayken acımasızca öldürülen oğlu için bir bayrak yapan acılı baba ve büyük oğlu, o kara günden bugüne kadar West Ham'ın ve İngiliz Ulusal Takımının tüm maçlarında bu bayrağı tribünlere asıp, çocuk yaşta kaybettikleri evlatlarını anmaktadırlar. İngiliz bir taraftarın twitter hesabından paylaştığı bu hikayeyi duyan Karadağ'lı ultralar, yine sosyal medya aracılığı ile pankartı iade ettiklerini bildirmişler.
"Herkesin kendine göre ganimeti vardır ve bizim coğrafyamız olan Balkanlarda rakip tribünden bayrak almak oldukça önemlidir. Milli maç için ülkemize gelen İngiliz taraftarlardan da küçük büyük bayraklar aldık ama aralarından LEWIS'a ait olanın oldukça özel olduğunu sonradan öğrendik. Bayrağın hikayesini öğrendikten sonra İngiliz Konsolosluğuna gittik ve sahibine teslim edilmek üzere oradaki görevlilere bıraktık."
Facebook hesaplarından bayrağı iade ettiklerini duyuran Ultra CrnaGora grubunun bu jestine Lewis'in babası da "Bayrağın İngiliz Konsolosluğuna teslim edildiğini ve yarın elime geçeceğini öğrendim. Bir kere daha herkese teşekkür ederim" diyerek sevincini dile getirmiş...
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