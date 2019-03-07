7 Mart 2019 Perşembe
Taksici Manchester United Taraftarını Bıçakladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turununun rövanş maçında Paris'te Paris Saint Germain'i 3-1 yenip sürpriz bir şekilde tur atlayan Manchester United'ın sevincini Fransız emniyetinden gelen haber "boğazında bıraktı". Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Parc des Princes stadından tezahuratlarla ayrılan İngiliz taraftarlardan bir grup, taksi tutup otellerine giderken, araç içinde de bestelere devam edince, taksi sürücüsü aralarında bir kadının da olduğu gruba dönüp, bu "şamataya" bir son vermelerini ister. Manchester United'li grup uyarıya aldırış etmeden "bağrış çağrışa" devam edince taksici kenarda aracı durdurup, kılıca benzer bir bıçak ile İngilizleri tehdit eder. Bu esnada gruptan bir taraftarın üzerine gelmesi sonrası Fransız sürücü bıçağını üzerine gelen taraftarın göğsüne saplayıp, olay yerinden uzaklaşır. Etraftan geçen araç sürücülerinin yardımı ile hastaneye kaldırılan İngiliz taraftar, ameliyata alınıp yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, Fransız polisi olaya karışan taksiciyi yakalamış, lakin "kılıç"tan haber yokmuş...
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