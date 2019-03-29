29 Mart 2019 Cuma
İhanetin Nedeni
95 senesinde Sporting Lisbon'dan Barcelona'ya transfer olduğunda, Katulunya sınırları içinde "muzaffer bir komutan" gibi karşılanmıştı Luis Figo. Hakkını da vermişti giydiği formanın 5 sene boyunca, kanattan bindirmeleri, yaptığı ortalar ve kullandığı serbest vuruşlarla "bayrak adamlığa" terfi etmişti Nou Camp muhitinde. O kadar seviliyordu ki Barcelona'da Portekizli oyuncu, ezeli rakip Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in Los Galacticos'u kurmak için yaptığı "astronomik teklife" hayır diyemeyince birden adı "haine" çıkıverdi... O artık Katulunya için bir düşmandı ve yeni takımının formasıyla Nou Camp'a çıktığı ilk maçta bozuk para, çakmak ve viski şişesinin yanında kesik domuz başı ile "ödüllendirilmişti"...
Futbol tarihine de geçen bu "efsanefi" transferin sebebini 19 sene sonra Luis Figo şöyle açıklamaktadır: "Bir değişiklik istediğinde, kendin için her zaman en iyisini ararsın. Hayatımdaki ilk mantıklı değişikliği Portekiz'den İspanya'ya geldiğimde yaptım. Gençtim ve kariyerime prestij kazandıracak bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Sonra Real Madrid transferi gerçekleşti. Bu zor kararı almamın bir kaç sebebi vardı, her yönden zirvede olmak istiyordum: ekonomik olarak, kariyer olarak, prestij olarak. Ve sonra İnter'e transferimin sebebi ise sadece ve sadece fyeşil zeminde oynadığım futbolda mutluluğu aramamdı..."
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