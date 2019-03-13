13 Mart 2019 Çarşamba
Schalke 04'un Twitter Hesabı
Geçen gece Schalke 04, İngiltere'de Manchester City karşısında tarihi bir mağlubiyet yaşarken, Alman kulübünün İngilizce yayın yapan twitter hesabı da atmış olduğu tweetlerle kendinden söz ettirdi.
Maçın başında eski topçuları Leroy Sane'yi etiketleyip "Seninle tekrar görüşmek güzel Leroy ama n'olur bizim kalemizden uzak dur" diyen mavi-beyazlı hesabın admini, Aguerro'nun penaltı golünden sonra "Bu geri dönüş olmayacak" diyerek yelkenleri erkenden suya indiriverdi de Arjantinli golcü farkı ikiye çıkarınca iyice karalar bağladı Almanlar. Maç öncesi "kalemizden uzak dur" dedikleri Sane üçüncü golü atınca "Yapma be Sane" demekle yetindiler. Devre üç farklı sona erince, Almanların attığı tweet: "İkinci devre sadece 04 gol gerekli" şeklinde oldu...
Maçta dakikalar ilerledikçe, Gary Lineeker'in Theresa May'ın Brexit sonrası seçim bozgununa atıfta bulunarak atmış olduğu tweeti alıntılayıp, "Leroy Sane karşısında Theresa May'ı görmek isteriz" yazan admin, dördüncü golden sonra "Bu gece bu adamı durduran olmayacak" diye yazıverdi. Goller peşi sıra gelince, Almanlar sadece "Lütfen..." yazmakla yetindiler. Dakika 84'te ev sahibinin 7. golü gelince Schalke 04 hesabını okuyanlar "Bunun kötü bir düş olduğunu söyleyin" mesajını gülerek okudular...
Ve maç felaketle sona erince, resmi hesap bu kötü sonuç için özür dileyip, İngiltere'ye deplasman yapan taraftara şükranlarını iletti...
Yazı: ultras/Movement Saat 20:59
Dosya: Eglence, Şampiyonlar Ligi
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