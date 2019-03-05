5 Mart 2019 Salı
Hatayspor:4-2:Galatasaray
Hafta içi maçı, bir de karşılaşmanın başlama saati iş vaktine gelince maçı izleme şansımız olmadı pek doğal ki... Yine de ara ara "kaçamak" yapıp, zamanın veli-nimedi "akıllı telefonlar" sayesinde maça göz atma şansımız oldu... Eve geldiğimde maçın tekrarını izleyip, bloga bir şeyler karalamak niyetindeydim lakin Hatayspor'un dördüncü golünü twitterda görünce, nasıl bir "oyun!" oynandığını anlamak hiç de zor olmadı... Galatasaray'ın Emre Taşdemir'in getirdiği topta Muğdat ile öne geçtiğini görmüştüm de, Emre Akbaba'nın farkı açan golünü seyretme şansım olmadı. 2-0'dan maçı 4-2'ye getirmek oldukça zordur da, Başakşehir maçlarına verilmeyen Yaşar Kemal Uğurlu'nun Galatasaray aleyhine iki penaltı düdüğü çalması ve auta çıkan topu VAR hakemleri Ali Şansalan ve Bahattin Şimşek ile birlikte gol olarak geçerli sayması Hatayspor'u tur için ümitlendirdi de Galatasaray'ı kupadan elemeye yetmedi... Hal böyle olunca, maç yazmak yerine, yukarıdaki fotoğrafı koymak yetti de arttı bile...
STAT: Antakya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz, Atilla Karaoğlan
VAR HAKEMLERİ: Ali Şansalan, Bahattin Şimşek
HATAYSPOR: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay (Nimaga 61’), Hamidou (Diallo 46’), Selim, Gökhan, Korkishko (Caner 46’), Mirkan
GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir (Ömer 64’), Selçuk, Donk, Emre Akbaba, Yunus (Gökay 83’), Muğdat (Onyekuru 76’), Sinan
GOLLER: Muğdat (21’), Emre Akbaba (53’), Gökhan (59’, 70’), Mirkan (79’), İsmail KK (87’)
SARI KARTLAR: Yasin (32’), Semih (70’), Mehmet (73’), Emre Akbaba (84’), Soner (89’)
Yazı: ultras/Movement Saat 00:12
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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