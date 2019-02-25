25 Şubat 2019 Pazartesi
Balkanlar 2030 Dünya Kupasını İstiyor
Bugün Bulgaristan öncelikle Balkanları, sonra da futbol dünyasını ilgilendiren oldukça önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bulgar Futbol Federasyonu, Boyona Ulusal Futbol Merkezinde Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan Futbol Federasyonları ile Spor Bakanlığından yetkilileri 2030 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Futbol Şampiyonasına ortak ev sahipliği yapılması konularında fikir alışverişinde bulunmak ve her bir ülkenin yapacaklarını görüşmek için bir araya getirdi. Dört ülkenin bakanlarının toplantı sonrası 2030 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahibi olmak için FIFA ve UEFA'ya başvuru yapacak ve süreçleri yakından takip edecek ortak komiteyi oluşturması bekleniyor.
Bulgaristan Spor Bakanı Krasen Kralev'in bu iki turnuvadan birini Balkanlara getirmeye oldukça ümitli baktığı ve 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Rusya'yı da örnek göstererek "Onların da stadları ve imkanları yeterli değildi ama ev sahipliğini aldıktan sonra her şeyi tamamladılar, biz de neden öyle yapmayalım" dediği biliniyor... Bununla birlikte Bulgaristan'ın Vasil Levski stadını yenileyeceği, Sofya'ya ve başka iki şehre de üç yeni stadyum inşaa edeceği yazılırken Bulgar basınında, Yunanlıların Atina'daki Olimpiyat Stadını modernize edeceği ve Sırpların da 60 bin kişilik yeni bir stadyum yapacakları söyleniyor.
Yazı: ultras/Movement Saat 15:59
Dosya: Bulgaristan, Haber, Romanya, Sırbistan, Yunanistan
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