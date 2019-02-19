19 Şubat 2019 Salı
Prosineçki Vranjes'i Milli Takımdan Kovdu
Daha önce ülkemizde Elazığspor ve Gaziantespor formaları giyen ve Beşiktaşlı eski futbolcu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa ile aşk yaşadığı söylentileri ortaya çıkan Ognjen Vranjes'in saha dışında yaşadıkları saha içindeki etkinliğinden fazla olunca, Bosna Hersek milli takım hocası Robert Prosinecki tarafından ulusal takımdan çıkarılmış. "Bir ülkenin milli formasını taşıyorsanız, saha içi yetenekleriniz kadar saha dışındaki yaşantınızla da örnek olmalısınız" diyen Prosineçki, Sırp asıllı oyuncuyu kendisi milli takımı çalıştırdığı müddetçe milli takıma çağırmayacağını belirtmiş...
Önce koluna yaptırdığı Sırp çetnik lideri Momçilo Djujic dövmesi ile Bosnalıların tepkisini çeken Vranjes'in taraftarlar da arası pek iyi değildi, hatta tartıştığı yazılıyordu gazetelerde. Bunlar yetmezmiş gibi basında Jelena Karleusa ile gizli "aşk" mesajlaşmaları da ortaya çıkınca, Vranjes spor basınından çok magazin basınının yıldızı oluverdi. Anderlecht'li futbolcunun Tosiç'in eşi Jelena'ya " O adamla hala neden evli kalıyorsun ki? Aşkımızın gizli kalması saçmalık" diye mesaj atması ve Jelena'nın "Şimdilik boşanma kararı almam doğru olmaz" diye cevaplaması günlerce konuşulmuştu Bosna ve Sırp kamuoyunda...
Yazı: ultras/Movement Saat 22:44
Dosya: Bosna Hersek, Futbolcu
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