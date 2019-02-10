Saygı Duruşunda Saygısızlık Yapanlara Ömür Boyu Men

Emiliano Sala
'nın içinde bulunduğu uçağın düşerek genç futbolcunun trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi taraflı tarafsız herkesi üzerken, Premier Ligte
oynanan Southampthon-Cardiff City
maçından önce saygı duruşu yapıldı. Cardiff'
li taraftarlar oyuncularını kaybetmelerinin derin üzüntüsü içinde göz yaşlarını akıtırken, ev sahibi tribünler de onlara desteklerini iletti. Ama "beş parmak bir olmaz" derler ya, Southampthon
tribünü içinden çıkan iki "insan kılıklı" yaratık, bu saygı duruşu esnasında deplasman tribüne dönerek uçak işareti yapıp, garip garip sesler çıkarak bu acı olayla "alay" geçmeye çalışmışlar. "Stadımızda böyle terbiyesizliklere izin vermeyeceğiz. Hemen güvenlik görevlilerimiz bu iki şahsı yakalayıp polise teslim etti. Buna benzer davranışta bulunan başka kişiler de varsa onları yakalamak için polisle işbirliği içine gireceğiz
." diye açıklama yapan Southmaphton
yönetimini, bu kişilerin de ömür boyu stada alınmayacağını belirtmiş...
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