19 Şubat 2019 Salı
Pazartesi Maçları İstemiyoruz
Dün (Pazartesi) gecesi Almanya Bundesliga'da oynanan Nürnberg-Borussia Dortmund maçında ev sahibi taraftarlar deplasman ekibinden Jadon Sancho korner atmaya gittiğinde sahayı siyah tenis topu yağmuruna tuttular ve pazartesi maçlarını protesto ettiler. Alman futbolseverler daha önce de sahaya tuvalet kağıdı atarak ya da Dortmund'un meşhur "Sarı Duvarını" boş bırakarak pazartesi gecesi maçlarını istemediklerini belirtmişler, hafta içi yerine en azından pazar maçlarına razı olduklarını belirtmişlerdi. Alman Futbol Federasyonu yetkilileri ise Şampiyonlar Ligi ve Uefa Avrupa Ligi maçlarından dolayı sıkışan lig fikstürünü pazartesi maçları ile rahatlattıklarını belirtiyorlar... Bir de işin yayıncı kuruluş ve kulüpler arasındaki anlaşma da var ki, orası da ayrı bir sorun...
Bu haberi yazarken, bizdeki cuma ve pazartesi maçları aklıma geldi de, çok çabuk kabullendik bu hafta içi maçlarını, Almanlar gibi sesimiz bile çıkmadı. Hatta Sami Yen'de bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cumaya alınarak derbileri de hafta sonundan çıkarıvedi federasyon... Ne bir protesto yaptık, ne de bir tepki, her zamanki gibi maçımıza gittik, sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi... Bu arada bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi de pazartesi gecesi...
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