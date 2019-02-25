Hafta sonu Bulgaristan'da CSKA ile Levski arasında Sofya derbisi oynandı ve mavi-beyazlılar CSKA'lı Steven Periera'nın kendi kalesine attığı golle ezeli rakibini yenip, derbi galibiyetlerinde 55'e 53 öne geçip, puan sıralamasında da CSKA'yı yakaladılar ama maçtan sonra Bulgaristan'da tek konuşulan konu CSKA Sofya'lı Edwin Gyasi'nin görmüş olduğu kırmızı kart. Kırmızı beyazlılar oyuncularının dördüncü hakemin yönlendirmesi ile haksız atıldığını savunurken, Levski tarafı ise yayınlamış olduğu video görüntüleri ile Gyasi'nin kendi oyuncularına vurduğunu belirtiyor. İki kulübün yetkileri çeşitli açıklamalar yapadursunlar, Ganalı oyuncunun instagram hesabında yazdıkları Levski kulübünün başını ağırtacağa benziyor. "Hakem kararıyla maç kaybetmekten daha kötü bir şey yok" diye başlayan Gyasi, CSKA taraftarına vermiş oldukları destek için teşekkür ederken, Levski'lileri de ırkçılıkla suçluyordu: "Maymun sesleri çıkarmaya devam edin, bu benim nereden geldiğimi bana hatırlatıp beni oldukça güçlü yapıyor."
25 Şubat 2019 Pazartesi
Maymun Sesleri Çıkarmaya Devam Edin
Yazı: ultras/Movement Saat 14:50
Dosya: Bulgaristan, Derbi, Futbolcu
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