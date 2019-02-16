16 Şubat 2019 Cumartesi
Denis Dragus'un Düşüşü
Gheorge Hagi'nin "Hagi Akademisi"nden çıkardığı ve kendi hocalığını yaptığı Viitorul takımına kazandırdığı Denis Dragus bugünlerde Romanya futbol gündemini fena halde meşgul ediyor. 19 yaşındaki genç oyuncu sezona müthiş bir başlangıç yapmış, takımının UEFA Avupa Ligi eleme maçlarında attığı dört golle bir anda dikkatleri üzerine toplamıştı. Sadece Avrupa Ligi maçları değil, aynı zamanda Romanya Liginde de attığı gollerle mavi beyazlıları sırtlayan Dragus'un bu çıkışı ulusal takım hocalarının gözünden kaçmamış ve milli takıma da seçilmişti... Hikaye mutlu başladı, başlamasına da genç oyuncu takip eden haftalar ve aylarda neredeyse gol atmayı unuttu ve hocası Hagi'yi hayal kırıklığına uğrattı. Genç oyuncunun formunun bu düşüşü merak edilirken, sevgilisi Vanessa'nın sosyal medyada paylaştığı Denis Dragus'la çıplak fotoğrafları bu kaosa "tuz biber ekti.". Özel hayatı ile de eleştirilerin doruğunda olan genç golcünün dün Viitorul'un Poli İasi'ye 1-0 kaybettiği maçta iki dakika arayla gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kalması ise kariyerinin dibe vurması olarak yorumlanıyor. Sezon başında Romanya'nın göz bebeği olan 19 yaşındaki topçuyu Hagi'nin kurtarmasını bekliyor şimdi bütün Romanya... Bakalım "Ciga" bu işi nasıl çözecek...
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