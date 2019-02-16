16 Şubat 2019 Cumartesi
Utandırma Beni Anne
Hafta içi Şampiyonlar Liginde oynanan Roma-Porto maçının yıldızı hiç şüphesiz sarı-kırmızılıların "çiçeği burnunda" oyuncusu Nicolo Zaniolo olmuştu. Genç oyuncu attığı iki golle takımının galip gelmesini sağlarken, milli takım hocası Roberto Mancini'ye de "göz kırpıverdi"... Bu sezonun başında Inter'den transfer edilen Zaniolo, Roma taraftarlarına göre geleceğin Totti'si olacak gibi ama genç oyuncunun başı annesinin instagram tutkusu ile dertte. 41 yaşındaki anne Francesca Costa fena halde sosyal medya tutkunu ve sık sık instagram hesabına fotoğraflar yüklüyor. Peki bunda ne var diyenler olacak da, Nicolo annesinin sosyal medyada "seksi" fotoğraflar paylaşmasından rahatsız. 170 binden fazla takipçisi olan Francesca Costa'nın son fotoğraflarından birinin altına oğlu "Anne bırak bu işleri. 40 yaşındasın artık. Ağzını böyle değişik şekillere sokarak ne yapmak istiyorsun?" diyerek tepkisini göstermiş...
Haklı mı? Haklı...
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