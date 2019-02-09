Kardeş Giggs'ten Reklamlı İntikam

Manchester United'ın efsane oyuncularından Ryan Giggs'i "adam gibi adam" bilirdik, taa ki kardeşinin eşi Natasha ile yaşadığı sekiz yıllık gizli ilişkinin ortaya çıktığı vakte kadar. Ryan Giggs'in babası "Oğlumun yaptıklarından utanıyorum" derken, kardeş Rhodri sessizliğe bürünmüştü... İşte o günden bugüne abisiyle tek kelime etmeyen Rhodri, bir bahis şirketi reklamı ile ortaya çıkarak, abisinden intikamını almış oldu.
"Size sadakat hakkında bir şeyler anlatacağım, ben her zaman hayata karşı sadık kaldım" diye reklama başlayan Rhodri, sürekli gittiği Galler Prensi adındaki bara giderken görülüyor ilk sahnede ve barmaid kendisine her zamanki birasından teklif ederken, Rhodri "Artık değil, şampanya lütfen" diyor. Barda seyrettiği maçta abisi Ryan'ın çalıştırdığı Galler yenilirken, spiker "Bu sonucun hesabı teknik adama yazar" derken, kahramanımız kameraya gülümserken yakalanıyor.
Daha sonra yolda yürürken önüne düşen topa kabiliyetsizce vururken, yeteneğin "abartıldığını" vurgulamadan edemiyor.
Reklamın ortalarında Rhodri'ye abisinin ezeli rakibi Manchester City bardağı ile çayını yudumlarken rastlarken, okuduğu gazetenin spor sayfasında da "United efsanesinin hayalleri suya düştü" yazmaktadır. O anda eşi "süt almak için(?)" markete gideceğini söylerken, Rhodri "Evet, süte 'gerçekten' ihtiyacımız var" diye onaylamakta.
Spor salonunda kum torbası ile çalışırken, kendisini motive etmek isteyen hocasının "Nefret ettiğin birini aklına getir" sözlerine "Öyle biri yok ki" diyerek yine ironi yapıyor kardeş Giggs.
Ve reklamın son sahnesinde "Sadakat seni hiç bir yere götürmez, bu yüzden ödüller için yaşa" mesajını veren Rhodri, Maseratti'sine binip, uzaklaşıyor...
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