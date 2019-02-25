Levski Sofya -CSKA Sofya Derbisinden Geriye Kalanlar

15 bin taraftarın izlediği Levski Sofya-CSKA Sofya derbisinde kırmızı beyazlılar kendilerine ayrılan tribün biletlerini tamamen tüketirken, mavi-beyazlıların tarafında ise boşluklar göze çarpıyordu. Maçtan önce ise Sofya'daki Dostluk Köprüsü cıvarında Levski Sofya'nın iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada iki polis memuru yaralanırken, 7 taraftar da göz altına alındı. Tabii, olaylar bununla da bitmedi, Serdika alış veriş merkezi önünde CSKA'lı ve Levski'li taraftarlar da birbirine girince 32 taraftar da orada göz altına alındı Bulgar polisi tarafından... Bunlar saha dışındaki gelişmeler, peki Vasil Levski stadının içinde ne mi oldu, işte tribün fotoğrafları:
CSKA Sofya tribünleri...
Levski Sofya tribünleri...
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