9 Şubat 2019 Cumartesi
Galatasaray:2-0:Hatayspor
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u ağırladı... Deplasman ekibi Spor Toto Birinci Lige bu sene çıkmış "taze" bir ekipti ama kupada Başakşehir'i eleyerek Galatasaray'ın karşısına çıkmaya hak kazanmış, hiç de yabana atılacak bir takım değildi. Kupada genelde rotasyona giden Fatih Terim, babasının vefatı nedeniyle Adana'ya gittiğinden yardımcıları da savunmaya monte ettikleri yeni iki transfer Marcao ve Luyindama dışında genelde "kupa takımı" ile çıkarmışlardı takımı Ali Sami Yen'e...
Zor geçmesi beklenilen maçın kilidini daha 7. dakikada Selçuk'un kullandığı korner atışında Luyundama açmış ve Hatayspor'un maç öncesi bütün planlarını alt üst etmişti. Serdar Aziz ve Maicon'un savunmada beraber oynadıkları maçlarda Galatasaray her iki ceza sahası içinde "hava hakimiyetini" ele geçiriyordu, bu iki oyuncunun takımdan ayrılması sonrası hava topları ne olacak sorusunun cevabını Luyindama attığı golle erkenden verdi. Sadece attığı golle değil, daha sonraları da rakip ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı Demokratik Kongolu oyuncu, partneri Marcao da bir kornerden gelen topa vurdu, az kalsın gol yapıyordu... Savunma işi uyum işidir, stoperler birbirlerini ne kadar iyi tanırlarsa o kadar başarılı olurlar, Marcao ve Luyindama'nın Alanya maçından sonra çarşamba gecesi de birlikte osahada boy göstermesi ve bir hata dışında kusursuz oynaması gelecek açısından umut verici. Evet, bir hata yaptı Luyindama ve kırmızı kart görse oldukça pahalıya mal olacaktı ama bereket rakibe dokunmadı ve hakem de bunu VAR'da iyi süzdü...
Galatasaray ilk devre Onyekuru, Yunus, Sinan'la çok net pozisyonlar buldu da, topu kale çizgisinden geçirmekte beceriksizdi. 38. dakikada savunma arkasına koşu yapan Fernando gole çok yaklaştı ama ceza sahası dışında topu eliyle çelen kaleci Ömer, golü engelledi. İlginçtir, o pozisyona hakem sarı kart çıkardı, oysa son adamdı Ömer... VAR'dan gelen uyarı sonrası, pozisyonu televizyondan inceleyen Mustafa Öğretmenoğlu, Hatay kalecisini oyun dışına yollarken, rakibin işini biraz daha zorlaştırdı. 10 oyuncuyla oynayan rakibine karşı kalan dakikalarda da Galatasaray pozisyonlar buldu da, dedik ya "rahatlık" ya da "beceriksizlikten" farkı ikiye çıkaramadı...
Soyunma odası dönüşünde Levent hoca Donk'un yerine Belhanda ile başladı. Faslı oyuncunun oyuna hareket ve hız getireceğini beklemiş olmalı bizler gibi ama Belhanda yine bizi yanıltmadı: Kötü oynadığı oyunlarından birini bir kez daha oynadı... Halı sahada "sağlıklı yaşam" için futbol oynar gibi Faslı oyuncu, kimseyi "iplemeden" zevkine göre top oynuyor, kısa pas yapıyor, topuk pası yapıyor, rakibe bacak arası yapmaya çalışıyor, ara pası deniyor... Evet, bir çabası var saha içinde ama sadece kendine oynuyor, "bal yapmayan arı" gibi bir şeyler deniyor da, ne yaptığını herhalde kendisi de bilmiyor... Ve bütün bunları hep ayağına top geldiğinde yapıyor, topu kaptırdığında adam kovalamıyor, savunmaya koşmuyor, topsuz koşu yapmıyor... Sene sonunda umarım bu "arkadaştan" kurtuluruz...
Koca 45 dakika 10 kişi oynayan Hatayspor karşısında Galatasaray ikinci maç için kendisini rahatlatacak skoru alamamışken, son bir hamle olarak sahaya sürülen Feghouli attığı golle yüreklere su serpti. Feghouli golü attı, topu boş kaleye yuvarladı da, golün yarısını kupanın Galatasaray için "yıldızı" Yunus'a yazalım. Genç topçu ceza sahasında önüne düşen topa harika vurdu, kaleci son anda müdahale ederek topu direğe çarptırdı da top Feghouli'nin önüne düştü. İlk devre de Yunus'un güzel bir plasesinde Ömer çevik bir atlayışla topu kornere çelmişti...
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok, Bahattin Şimşek
VAR HAKEMLERİ: Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Selçuk (Mitroglou 73’), Donk (Belhanda 46’), Fernando, Yunus, Onyekuru, Sinan (Feghouli 84’)
HATAYSPOR: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Kubilay, Selim (Caner 46’), Korkishko, Mirkan, Nimaga (Maiga 74’), Gomis (Akın 44’), Yusuf
GOLLER: Luyindama (7’), Feghouli (90+’)
SARI KARTLAR: Kubilay (35’), Luyindama (65’), Belhanda (87’)
KIRMIZI KART: Ömer (39’)
Yazı: ultras/Movement Saat 22:31
Dosya: Türkiye Kupası
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