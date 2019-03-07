7 Mart 2019 Perşembe
Forvet Almamanız Utanç Verici
Real Madrid'in Hollanda'da 2-1 kazandığı maçın rövanşında kendi taraftarı önünde Ajax'tan 4-1 gibi tarihi bir yenilgi alıp, Şampiyonlar Ligine veda etmesi sonrası "İspanya Krallığında" bazı kellelerin uçacağını tahmin etmiştik ki, maç sonu kulüp başkanı Florentino Perez ile takımın kaptanı Sergio Ramos arasındaki hararetli bir tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Maçın son düdüğü ile birlikte soyunma odasına inen kulüp başkanı, söz konusu ağır mağlubiyetten dolayı topçuları suçlayıp, "Utanç verici bir oyun çıkardıklarını" belirtirken, kart cezalısı olduğu için rövanşta yer alamayan Ramos, başkana dönüp "Sizce her şey futbolcuların suçu mu? Yaz döneminde takıma forvet almayanların hiç mi suçu yok? Esas utanç verici olan ne biliyor musunuz? Sizin transferde yapmış olduğunuz plansızlık" diye karşı çıkmış. Beklemediği bu tepki karşısında başkan Perez, savunma oyuncusunu "takımdan kovmakla" tehdit ederken, Sergio Ramos'un "Bu forma, bu arma ve hatta sizin için her şeyimi feda ettim, yeri geldi ağzım burnum dağıldı Real Madrid için ama gönderileceksem de sorun değil. paramı verin, hemen şimdi gideyim" dediği yazılıyor İspanyol medyasında... Sergio Ramos'un Real Madrid ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor...
Yazı: ultras/Movement Saat 22:17
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