28 Mart 2019 Perşembe
Kadın Hakeme Kaynar Sulu Saldırı
Arjantin futbolunda daha önce görülmemiş bir skandal yaşandı geçtiğimiz günlerde...
Marquesado ile San Martin arasında oynanan Arjantin altıncı lig maçında yardımcı hakem olarak görev yapan Rosana Paz, maçın son dakikalarında birden acı içinde bayrağını sallayarak orta hakeme doğru koşmaya başlar. "Maçı takip ederken, birden sırtımda bir yanma hissettim, tribünlerden biri kaynar su atmıştı üzerime. Orta hakeme doğru koşup, sırtıma soğuk su dökmesini istedim" diyen yan hakem, ev sahibi taraftarın maçı tatil ettirmek amacında olduğunu ama acı çekerek de olsa maçı bitirdiğini belirtmiş.
Maçtan sonra hastaneye kaldırılan Paz'ın yaralarının ciddi olduğu açıklanırken, ev sahibi kulüp başkanı "kaynar suyu" iddalarını kabul etmezken, tribünlerden sadece bir şişe içme suyu atıldığını belirtmiş Arjantin basınına. Öte yandan bu vahşi olayın kurbanı Rosana Plaz ise "Futbolda hakem olmak zor, hele ki kadın hakem olmak oldukça zor ama ben yılmayacağım, sevdiğim bu işi sonuna kadar götüreceğim ve bu hafta sonu da sahalarda yine maç yöneteceğim" diye "hooliganlara" meydan okumuş...
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