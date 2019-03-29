29 Mart 2019 Cuma
Eden Hazard Röportajı
Memleketinden HLN gazetesine soru-cevap röportajı veren Eden Hazard hayatı ve tercihlerine dair bir çok hayranının bilmediği gerçekleri dile getirmiş. İşte Hazard'ın röportajının tamamı.
- Bir günlüğüne kardeşinin yerinde olmak ister miydin?
Hazard: Thorgan harika biri ve ben sadece bir gün değil, bir çok defa onun yerinde olmak isterdim.
-Ya Cristiano Ronaldo?
Hazard: Tabii ki. Onun ulaştığı mükemmelik seviyesinde olmayı kim istemez ki? Harika olurdu öyle bir şey olsa.
-Maçlarda savunma yapmayı sevmiyorsun değil mi?
Hazard: Haklısınız, sevmiyorum.
-Bira mı şarap mı tercih edersiniz?
Hazard: İllaki seçim yapmam gerekirse bira derim ama kırmızı bir Bordeaux şarabna da hayır demem.
-Üç hamburger yiyebilir misin?
Hazard: Eğer küçüklerse, tabii ki yerim ama hamburgerler büyükse üçüncü hamburgere hayır derim.
- Hiç sigara kullandın mı?
Hazard: Evet, sigara içtim.
-Tottenham Hotspur mu Arsenal mı?
Hazard: Çocukken Thierry Henry hayranıydım.
-Real Madrid mi Barcelona mı?
Hazard: İkisi de büyük kulüp...
-Lille mi Paris Saint-Germain mi?
Hazard: Lille
-Kylian Mbappe mi Neymar mı?
Hazard: Mbappe'yi seçerdim çünkü onu çok iyi tanıyorum.
- Kariyerini MLS'te sonlandırmak ister misin?
Hazard:Hayır. Gelecekte neler olacağını kimse bilemez ama Amerika'da oyanayacağımı düşünemiyorum.
-Kariyerini Belçika'da sonlandırmak ister misin?
Hazard: Evet ama bilirsiniz bu işler değişiklik gösterebilir.
- Bir gün Ballon d'Or kazanacak mısın?
Hazard: Evet, kesinlikle...
-Politikayla aran nasıl?
Hazard: Politikayla ilgilenmiyorum.
-O halde Brexit seni pek ilgilendirmiyor?
Hazard: Bu durum beni oldukça ilgilendiriyor çünkü bir çok Chelsea'li çalışan Brexit'ten etkilenecek ve ben her gün onlarla konuşup, neler olacağı konusunda endişeliyim.
- Çin'de oynamak ister misin?
Hazard: Hayır.
- Barcelona bu sene Şampiyonlar Ligini kazanacak mı?
Hazard: Belki... Ama Ronaldo her sene Şampiyonlar Ligini kazanıyor ama bu sene işi oldukça zor.
- Chelsea mavisi mi Real Madrid beyazı mı?
Hazard: Mavi
- Jose Mourinho mu Rafa Benitez mi?
Hazard: Mourinho
-Zamanında gelmek mi yoksa gecikmek mi?
Hazard: Ben her zaman randevularıma zamanında gelirim.
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