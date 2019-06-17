Copa Amerika'da Giyilen İlginç Formalar

Copa America Brezilya'da başladı ve ev sahibi 1919 senesindeki şampiyonluklarının 100. yılı vesilesiyle beyaz formayla sahne alırken turnuvada, kupa tarihine geçen ilginç formaları da sıralamış globe.com sitesi...
Bolivya 1993
Bolivya 1997
Kolombiya 1975... Hep sarı forma ile görmeye alıştığımız Kolombiya, 75 senesinde turuncu formalar ile mücadele etmiş Copa America'da...
Ecuador 1989...
1995'te Meksika- Uruguay maçında renkli kıyafetleri ile tanıdığımız Campos...
Meksika 1997... Hernandes ülkesine ait bilimum şeklin yer aldığı formasıyla...
Kolombiya 1979... Peru'nun formasına özenen Kolombiyalılar...
Venezuela ve Bolivya 1993 yılında...
Şili 1997... Reebok kendini o kadar reklam etmiş ki, kör göze parmak misali...
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