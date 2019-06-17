17 Haziran 2019 Pazartesi

Uruguay:4-0:Ekvador


Copa America başlayınca, daha da doğrusu Uruguay'ın katıldığı herhangi bir turnuva olunca, rengimiz çoktan belli oluyor: Oscar Tabarez'in askerleriyiz. Dün gece de "şanlı Uruguay"ımız Brezilya'da Ekvador'la açılış yaptı bu seneki turnuvaya. Rakip son yıllarda gözle görülür bir gelişme içindeydi ama karşılarında son dünya kupası çeyrek finalisti Uruguay vardı. Günün anlam ve önemini arttıran en önemli gelişme maç günü Fernando Muslera'nın 33. yaş gününü kutluyor olmasıydı. Ailen, sevdiklerin ve Galatasaray'la nice yıllara Nando...


Maç başlar başlamaz gök mavililer "celeste" maçta oyuna ağırlıklarını öyle bir koydular ki, Muslera'nın adını neredeyse hiç duymadık desek yalan olmaz. Bir de maçın yıldızlarından Nicolas Lodeiro ile "jeneriklik" bir gol atınca Uruslar, skorbordda daha 10 dakika göstermeden rakip "bu işin kendilerine göre olmadığını" anlamış oldu. Lodeiro'nun golü sadece maçın açılışını yapmıyor aynı zamanda ülkesinin de Copa America tarihindeki 400. golü olarak tarihe geçiyordu.  Erken gol yemek yetmezmiş gibi bir de Ekvador'lu oyuncu Jose Quintero'nun rakibine dirsek atmış olduğu VAR ile tespit edilip, oyundan ihraç edilince, Muslera ve arkadaşları için hepten kolaya dönüşüverdi karşılaşma. Sonrası ise oldukça kolaydı: Cavani attı, Suarez attı, Mina kendi kalesine attı, Urugauy rakip kaleye dört attı ama bir o kadar da kaçırdı...


"El Matador" Cavani'nin attığı golü de izlemeyenler mutlaka youtube'tan bulup seyretsinler zira, yapılışı ve bitirilişi ile "şapka çıkartılacak" cinstendi. Uruguay'ın kazandığı korner atışında yapılan ortaya ceza sahası çizgisi üzerinden Lodeiro topu kafayla altı pastaki Godin'e yolladı, Atletico Madrid'li oyuncu kafayla Cavani'ye asisti yaptı ve El Matador vole-rövaşeta karışımı bir vuruş ile fileleri sarstı. 112 maçta 48 golle gök mavili formayla en fazla gol atan ikinci oyuncu olan Cavani gol atacak ta, bu alanda ilk sırada olan Luis Suarez gol sayısını arttırmayacak mı, o da takımının üçüncü golüne imza atarak milli formayla gol sayısını 58e çıkarmış oldu.



Yazı: ultras/Movement Saat 19:56

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