26 Haziran 2019 Çarşamba
Kim Haklı?
Romanya U-21 Milli Takımının, İtalya'da düzenlenen U-21 Avrupa Şampiyonasında gösterdiği büyük başarı sonrası, Romanya spor medyasında bu takımın finale kadar gidip gidemeyeceği tartışılırken, başka bir tartışma da Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ile Gica Hagi arasında başladı. PAOK teknik direktörü olan Razvan Lucescu bir gazeteye verdiği demeçte bu gençlerin büyük iş başardıklarını ama gelecekte sadece 5-6 tanesinin Romanya Milli Takımında oynayabileceğini belirtti. Razvan'ın bu sözlerine çok içerleyen ve kızan Gica Hagi, Romanya U-21 takımının Fransa karşısında üstün bir oyun oynayıp golsüz berabere biten maçtan sonra açtı ağzını yumdu gözünü :
"Burada bu çocukların maç ve maç neler başardıklarını görüyorsunuz. Her 10 yılda bir yeni bir jenerasyon ortaya çıkıyor. Burada seyrettiğiniz çocuklar Romanya'daki antrenörlerin büyük çabası ve özverisiyle ortaya çıkan bir takım. Oldukça zor bir grupta olmalarına rağmen büyük bir iş başardılar. Bakın Fransa'nın kalemize tek bir şutu bile yok. Bu çocuklara saygı göstermek lazım. Razvan'a gelirsek, Razvan ya babasından bir şeyler öğrensin ya da antrenörlük kurslarına gitsin. Bence o yeni bir jenerasyonun nasıl ortaya çıktığını, genç oyuncularla nasıl çalışıldığını bilmiyor. Yunanistan'da tabancalı başkanla birlikte çalışmaya benzemiyor bu işler, Razvan kesinlikle genç topçudan anlamıyor."
Oğlu ve Hagi arasındaki bu tartışmaya baba Lucescu da katılmadan edememiş ve oğlunun haklı olduğunu belirterek "Bu tartışmada ben Razvan'ı haklı olarak görüyorum. Bu seviyede bu oyuncular minik takımda olduğu gibi birbirlerine oldukça bağlı ve takım için oynuyorlar ama yıllar geçtikçe bu değerleri yok oluyor. Ayrıca aynı yaş grubu rakiplerle oynadıklarını da unutmayalım ama söz konusu ulusal takım olunca 32 yaşında ve kendilerinden daha tecrübeli rakiplerle karşılaşınca oldukça zorlandıklarını da görebiliyoruz. Ben de Razvan'ın dediği gibi 5-6 oyuncunun Romanya milli takımında oynayacağını söyleyebilirim, diğerleri ancak çok daha fazla çalışıp, kendilerini geliştirirse aşama kaydedebilirler. Hagi'nin de tepkisini anlıyorum, onlar hepsi onun yetiştirdiği çocuklar ve hepsinin geleceklerinin çok parlak olmasını istiyor, tıpkı benim bir zamanlar Dinamo'da yaptığım gibi..." tarafını belli etmiş...
Peki, sizce kim haklı? Hagi mi Razvan mı? Belki de zaman kimin haklı olduğunu gösterecek...
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