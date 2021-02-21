21. Haftanın Panoraması

Gençlerbirliği:1-2:Trabzonspor
- Trabzonspor'un son 10 dakika haricinde oldukça üstün oynayıp, rahat kazandığı bir karşılaşma, %64-36...
- Ev sahibi Gençlerbirliği takımında kalede Galatasaray maçında çok eleştirilen Übeyd vardı, fena da maç çıkarmadı genç kaleci.
- Trabzonsporlular attıkları golden sonra geçen hafta sakatlanan Abdülkadir Ömür'e vefa gösterdiler.
- Berat eski takımına karşı oynadı, çok da iyi oynadı ilk defa forma giymesine rağmen. Geleceği parlak bir oyuncu, Abdullah Avcı'nın elinde parlayacaktır, kendini iyi yetiştirmiş, İngilizce ve Fransızca bilen bir çocuk.
- Ekuban 1 gol 1 asist ile maçta ön plana çıkan oyuncu oldu.
- Trabzonspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
- Djanini-Ekuban paslaşması ile Trabzon ilk golü şapka çıkarılacak türdendi.
- Ekuban'ın golünde Wakaeme'nin asisti müthiş.
- Gençlerbirliği'nin penaltı kazandığı pozisyonda Edgar Ie'nin eline çarpan top Galatasaray maçındaki ile bire bir ama birinde penaltı diğerinde verilmedi...
- Gençlerbirliği Stancu girdikten sonra hareketlendi ama yetmedi...
- Rizespor, İstanbul deplasmanına Covid vakaları nedeniyle bir çok eksikle geldi, yedek oyuncu sor buldular
- Sumudica Romanya'da olduğu için yine zoomla bağlandı soyunma odasına, öyle taktik verdi, maç içi yardımcılarına telefonla oyuncu değişikliklerini bildirdi.
- Rumen hoca sahaya çıkmadı ama adı yetti: Geçen hafta Gaziantep'i yendi, bu hafta eski şampiyon karşısında berabere kaldı.
- Başakşehir için zırveye yaklaşma maçlarından biriydi ve yine galip gelemediler.
- İkinci devrenin başında Hasan Ali'nin sakarca müdahelesi Rizespor'a penaltı kazandırdı ve sonrasında deplasman ekibi iyice yarı alanına çekildi, golü savundu durdu...
- Ev sahibi Mehmet Topal'ın vurulu ve kalecinin kontrupiyede kalması ile beraberliği yakaladı ama galibiyet golünü bir türlü atamadı.
- Rizespor kalecisinden savunmacısına zaman geçirme dersleri verdi, hakem de onlara ayak uydurdu ve futbol yerine yerde yatan adamlar seyrettik son dakikalarda...
- Başakşehir 3 maçtır galibiyete hasret kaldı, yeni transferleri Junior Fernandes maçı locadan seyretti.
Konyaspor:0-0:Antalyaspor
- Konyaspor forması yeşil-beyaz, Antalya ise kırmızı renklere sahipti. Antalyalılar uzun kolluydu ve kollar kırmızıydı ama kısa kollu forma giyen Konyalı topçular içlerine beyaz içlik giymişlerdi. Maçın başında maçı yöneten Tugay Kaan Numanoğlu ev sahibi topçulara içlikleri çıkarttırdı... Neden? Bilinmez.
- Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu neden her hafta maç alıyor anlamış değilim, hiç de başarılı yönetim sergilemiyor, Konya'da göze batan hatası yoktu ama takımlar da oynamaktan ziyade oynatmamaya çıkmışlardı.
- İlk yarı çok zevksiz bir oyun varken, ikinci devre Konyaspor biraz daha arzuluydu, gol için rakip kaleye yüklendi, direkten dönen topları oldu ama golü atamadılar.
- Galatasaray'a farklı mağlup olan Denizlispor için hem psikolojiyi düzeltmek hem de son sıradan kurtulmak için puan alması gereken bir maçtı.
- Karagümrük de farklı Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını sarmak istedi.
- Ev sahibi maç boyu top kontrolünde, toplam şut, isabetli şut, pas sayısı gibi istatistiklerde önde olmasına rağmen topu kaleye sokmadan geride kalınca kaybetti.
- Karagümrük Borini ile harika bir gol attı, gelen ortaya İtalyan topçu gelişine harika vurdu. Karagümrük ilk kez geldi, gol yaptı.
- Deplasman ekibi Ndao ile rakibin hatasını değerlendirip ikinci golü buldu, ev sahibi buna Diskerud ile cevap verdi.
- Beşiktaş'ın rakibi tamamen hapsettiği ama Göztepe'nin de kontra ataklarla etkili olduğu bir mücadele yaşandı Vodafone Park'ta.
- Maçta atılan goller ve yaşanılan pozisyonlar kadar hakemin verdiği ve vermediği kararlar haftaya damga vurdu.
- Gezal'ın adrese teslim ortaları ilk yarı Beşiktaş'ı pozisyona soktu, gol de kazandırdı ama VAR görüntüleri ofsayt olduğunu duyurdu hakemlere.
- Titi'ye Mensah'ın basması, Gezal'ın rakibine kafa atmaya teşebbüs etmesi, Nsakala'nın Halil'e basması sarı ve kırmızı kartlar arası olacakken, Al, Şansalan kart dahi göstermedi.
- Ersin'in ikinci devre ceza sahası içinde Halil'i yerle bir etmesi de ne VAR'ın ne de hakemin dikkatini çekmedi.
- Beşiktaş gol ararken Göztepe ani çıktı ve Tripiç'le öne geçti.
- İkinci yarı başında Beşiktaş Ljajic ile beraberliği yakaladı, asist Gezal'dan.
- Ev sahibi N'Diaye ile iki tane net pozisyon kaçırdı ki maçın kırılma anıydı, ilkinde üçe 2 gitti bir anda pas tercihi yapamayan N'Diaye ikincisinde ise karşı karşıya Ersin'i geçemedi.
- Sergen Yalçın, Gezal'ı çıkardı, Gökhan'ı oyuna aldı ve onun da asistinde Aboubakar galibiyet golünü attı.
- Ünal hoca Göztepe'ye geldi ve Trabzon'da yaptığı gibi İstiklal Marşında topçular bayrağa dönerek okudular ulusal marşı.
- Sumudica'nın ayrılması sonrası yeni hocası Sa Pinto ile karşılaşmaya çıkan ev sahibi Gaziantep, Hatay ile berabere kaldı.
- Oyun üstünlüğü tamamen deplasman ekibindeyken, ev sahibi de kontralarla geldi ki attıkları golde de harika çıktılar, özellikle Muhammed iyi getirdi ve ortasında Jeferson ağları sarstı.
- Hatay'ın golcüsü Boupendza bu hafta da fileleri havalandırmak istedi ama direkler izin vermedi. İkinci yarı golü attı ama bu sefer de yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı...
- Maçın 90+8. dakikasında Münir'in de gol atmak için rakip ceza sahasına girdiği bir serbest atışta Morais'in ters kafa vuruşu deplasman ekibine beraberliği getirdi.
- Kendi kalesine gol atan Morais'in takımdan ayrılmak istediği yazıldı maçtan sonra.
- Sa Pinto ise Fırat Aydınus'un maçı 2 dakika fazla oynattığından şikayetçiydi.
- Oldukça hızlı bir oyun başlangıcı yapan Kasımpaşa, ilk 20 dakika içinde 2 gol buldu, bir o kadar da kaçırdı. Hajradinoviç'in serbest vuruşu tam da örümcek ağlarını temizledi denecek türdendi.
- Aytaç Kara da ceza sahası içinde soğukkanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.
- Ev sahibi ilk devre o kadar rahat geldi ki Sivas kalesine, maç sonunda tarihi farkı kaçırdıkları için üzgün olmalılar.
- İkinci devre Sivas biraz daha hareketliydi ama arzuladıkları gol ve golleri bulamadılar.
- Kasımpaşa'da Ertuğrul'un harika bir kurtarışı var ki Ramazan'ın neden oynadığını çoğu maç anlamış değilim.
- Kasımpaşa iki hafta sonra kazandı puanı 25 yaptı. Sivasspor ise 5 maç sonra kaybetti ve 24 puanda kaldı.
- Mesut Özil "reklamları" gölgesinde oynanan maçta ev sahibi Kayserispor'u 3 farkla mağlup etti.
- Kayserispor kalesinde genç kaleci Doğan harika kurtarışlar yaptı ama Thaim'ın karşı karşıyasında yapacak bir şeyi yoktu.
- İkinci devre Samatta ve maç biterken de Cisse ile Fenerbahçe skoru ilan etti.
- Fenerbahçe'de Pelkas ön plana çıktı.
- Kayserispor çok etkili olamadı, Dan Petrescu eksiklerin de olması ile istediği oyunu oynatamadı.
- Fenerbahçe stoperde Atilla Szalai ile ilk defa sahaya çıktı, Macar oyuncu beğeni topladı.
- Ankaragücü ligde maçlarını zevkle seyrettiğim takımlardan biri, dün gece Alanya'da da futbolun hakkını verdiler.
- Yağmurdan ağırlaşmış sahada iki takım da istekli olunca 7 gollük bir maç seyretti taraftarlar.
- Ankara ekibi ilk atakta Paintsil ile öne geçti, sonrasında Paintsil bir tane daha attı ve fark ikiye çıktı.
- Salih'in uzaktan vuruşu Alanya'yı oyunda tutarken, ilk devre başka gol gelmedi.
- İkinci yarı Bakasetas beraberliği sağlarken, Babacar tekrar takımını öne geçirdi.
- Ankara ekibi Badji ile tekrar eşitliği yakaladı ama Moubandje harika bir vuruşla skoru ilan etti.
- Salih bir gol iki asistle maça damga vururken, son dakikada Marafona yaptığı kurtarış ile 3 puanı getiren isim oldu.
- Alanya diğer maçlara nazaran topla biraz daha az oynadı %65 ve galip geldi.
- Ankaragücü böyle cesurca oynama devam etsin, küme düşmez.
HAFTANIN TAKIMI:
- Alanya
- Trabzon
- Kasımpaşa
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
- Fatih Terim
- Mustafa Dalcı
- Abdullah Avcı
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
- Salih
- Pelkas
- Ekuban
HAFTANIN KALECİSİ:
- Ertuğrul
- Ersin
- Morafona
HAFTANIN GOLÜ:
- Borini
- Hajradinovic
- Babel
- Paintsil
- Moubandje
HAFTANIN OLAYLARI
- Fenerbahçe'nin Mesut transferi
- Sumudica'nın uzaktan takımını yönetmesi
- Morais'in kendi kalesine gol atıp takımı bırakması
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