Rizespor:0-4:Galatasaray

Bir hafta evvelki Kayserispor maçının devam dakikalarını oynar gibiydi Galatasaray Rize deplasmanında, top hakimiyetini elinde bulundurup, sağlı sollu ortalarla gol arıyordu Gökhan'ın kalesinde. Ev sahibi ekip de geçen sezonlarda sahip olduğu "Galatasaraylı futbolcu sakatlama" oyununun devamını getirir vaziyette daha ilk dakikada Emre Akbaba'ya öyle bir "girildi" ki herkesin aklına Emre'nin, Muslera'nın, Andone'nin sakatlandığı pozisyonlar geliverdi, şükür ki Galatasaraylı oyuncu yapılan müdahale sonrası ayağa kalkıyordu.
Feghouli-Emre Akbaba paslaşmasında Oğulcan'ın ceza sahasına girerken vurduğu ve auta çıktığı pozisyon ile başladı Galatasaray'ın "sayısız" pozisyonu Rize'de. İki dakika sonra Emre Kılınç'ın ortasında Diagne'den önce Gökhan araya giriyor, bir dakika sonra Emre Kılınç'ın şutunda Gökhan meşin yuvarlağa sahip oluyordu. Bir hafta evvel Ljung kalesinde yıldızlaşırken, bu hafta sahne sırası Gökhan'daydı, ev sahibi kaleci tek başına direniyordu Galatasaray ataklarında. 10. dakikada Feghouli'nin şutunda yine "gol yemem" diyen Gökhan'ı izlerken sahada, sonraki dakikalarda Oğulcan'ın kafa şutu direkten dönüyor, seken topta Diagne'nin kafasını ayağıyla yine Rizeli eldiven çıkarıyor, devamında da Oğulcan'ın topunu "panter" çevikliği ile blokluyordu. Galatasaray Rize kalesini ablukaya alıp, golleri kaçırdıkça, akıllara ister istemez bir hafta evvelki talihsiz karşılaşma geliyordu.
Son haftaların formda takımıydı Rizespor, bu kadar çekingen oynayacağını kimse beklemiyordu ki ilk atakları 34. dakikada Skoda'nın ceza sahası önünde vurduğu ve auta giden şutuydu. Onun dışında Fatih televizyon kadrajına nadir girdi.
Bu kadar üstün ve baskılı oyunda golün geleceği belliydi ki sağ kanattan kullandığı korner atışında Emre Akbaba ile birlikte yükselen Melnjak rakibine dirsek atınca, karşılaşmanın hakemi VAR'a bakarak penaltı noktasını gösteriverdi. Topun başına geçen Diagne golü attı atmasına ama Gökhan az kalsın penaltı vuruşunu bile kurtaracaktı.
İlk devreyi önde kapatan Galatasaray, ikinci yarı da oyun anlayışında herhangi bir değişiklik yapmadan sahaya çıktı, yine arzulu, yine mücadeleci, yine koşan bir takım vardı. Tabii, bu oyunda Feghouli'nin de payı yadsınamazdı, pek koşmayan, presi sevmeyen, top ayağındayken oynayan ama savunmaya gelmeyen Feghouli gitmiş, takım liderliğine göz diken, doğruları yapmaya çabalayan bir oyuncu gelmişti sanki. Takım arkadaşlarına paslar atıyor, rakibe basıyor, top kaptırınca da sonuna kadar rakibi kovalıyordu. Onun liderliğinde Galatasaray, ilk devre attığı tek gole, 3 gol daha ekleyip, zor geçmesi beklenen Rize deplasmanından güle oynaya dönmesini bildi.
Hattrick yapan Diagne'den de bahsetmezsek olmaz, ikinci yarının başında Emre Akbaba'nın al da at diye verdiği pasa dokunamadı belki ama iki dakika sonra Oğulcan'ın kanattan taşıyıp Emre Akbaba'ya verdiği pasta, Emre'nin asistindeki dokunuşu "golcülük" kokuyordu. Ya üçüncü gol, klas ve tecrübe bir aradaydı: Feghouli pres yaparak kazandı, Emre Kılınç'a aktardı topu, onun pasında Diagne vücut hareketi ile Gökhan'ı yatırıp, boş kaleye yuvarlayıverdi topu... Galatasaray taraftarının kendisinden beklediği görüntülerdi bunlar, uzun zaman sonra güldürdü sevenlerinin yüzünü...
Bir hafta evvel kırmızı kart gören Muğdat, eskiden Galatasaray'da oynadığı için "maçı satmakla" yaftalanırken, bu hafta da sarı kartı varken, ikinci devre topsuz alanda Emre Taşdemir'e dirsek atan ve oyundan ihraç olan Boldrin'in dedelerinin Galatasaraylı olup olmadığı ile ilgili bir arayışa girmiştir aynı arkadaşlar...
Ve Taylan'la bitirelim. Bu sezon için Galatasaray'ın savunmada ve oyun kurmada en önemli oyuncusu iken atmış olduğu klas gol pastanın çileği gibiydi. Bizler golün büyüsünden çıkamamışken, maç bitimi Taylan'ın sevinmeyi bir kenara bırakıp 4 gol yemiş Gökhan'ı teselli etmesi ise karakterinin de topçuluğu kadar pırıl pırıl pırıl olduğunun göstergesi... Böyle devam et Taylan...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.64 Onur Bulut), Donsah, Baiano, Samudio (Dk.64 Onur Bulut), Boldrin, Skoda (Dk.64 Remy)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk.89 Şener Özbayraklı), Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Sekidika), Emre Kılınç (Dk.89 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk.89 Ömer Bayram), Diagne (Dk.90 2 Ali Yavuz Kol)
Goller: Dk.45 2 (Penaltıdan), 52 ve 79 Diagne , Dk.86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Dk.77 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.23 Baiano, Dk.45 Emir Dilaver, Dk.45 Melnjak, Dk.63 (Çaykur Rizepsor) Dk.78 Fatih Öztürk (Galatasaray)
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