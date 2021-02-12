Karalama Defteri #59

Karalama Defteri'nin 59. bölümünü geçen cumartesi oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ayırdık ve maçtan 2 gün sonra yaptık ki karşılaşmaya dair, öncesi, içi ve sonrası, her şeyi konuşmak istedik. Öyle de yaptığımızı düşünüyoruz zira 1 saat 13 dakika süren bir kayıt yaptık... Podcastte değindiğimiz başlıca konular aşağıda:
- Seyircisiz Maç Nasıl Seyircili Oldu?
- Fatih Terim'in Mont Uğuru
- On Yıllık Bir Şilt Hikayesi
- Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Yardımcıları
- Albayrak'a Çirkin Saldırı
- Golcü Mostafa Mohammed
- Gizli Kahraman Taylan
- Müthiş Transfer Muslera
- Emre Kılınç Yerini Buldu
- Özür Dileriz Arda
- Fedakar Sarrachi
- Erol Bulut'a Gelen Kağıt
- ve daha fazlası..
Dinlemek için de Spotify linki burda...
Ama hazır bloga gelmişken yandaki uygulamadan da kaydı dinleyebilirsiniz...
Keyifli dinlemeler, yorumlarınızı bekliyoruz...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme