12 Şubat 2021 Cuma

Karalama Defteri #59

 
Karalama Defteri'nin 59. bölümünü geçen cumartesi oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ayırdık ve maçtan 2 gün sonra yaptık ki karşılaşmaya dair, öncesi, içi ve sonrası, her şeyi konuşmak istedik. Öyle de yaptığımızı düşünüyoruz zira 1 saat 13 dakika süren bir kayıt yaptık... Podcastte değindiğimiz başlıca konular aşağıda:

  • Seyircisiz Maç Nasıl Seyircili Oldu?
  • Fatih Terim'in Mont Uğuru
  • On Yıllık Bir Şilt Hikayesi
  • Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Yardımcıları
  • Albayrak'a Çirkin Saldırı
  • Golcü Mostafa Mohammed
  • Gizli Kahraman Taylan
  • Müthiş Transfer Muslera
  • Emre Kılınç Yerini Buldu
  • Özür Dileriz Arda
  • Fedakar Sarrachi
  • Erol Bulut'a Gelen Kağıt
  • ve daha fazlası..

Dinlemek için de Spotify linki burda...

Ama hazır bloga gelmişken yandaki uygulamadan da kaydı dinleyebilirsiniz...

Keyifli dinlemeler, yorumlarınızı bekliyoruz...

Yazı: ultras/Movement Saat 16:25

Dosya: ,

Bookmark and Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Blog Widget by LinkWithin

 