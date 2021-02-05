Galatasaray:1-2:Aytemiz Alanyaspor

Covid salgınının hayatımıza girmesinden sonra sessizleşen tribünlere bir nefes olması için "localara taraftar alma" uygulaması ile uzun aradan sonra Ali Sami Yen'de taraftarının karşısına çıktı Galatasaray. Rakip, ligin sürpriz takımlarından Alanyaspor idi ve Galatasaray bir hafta evvelki Kasımpaşa maçının yarasını sarmak istemekteydi.
Deplasman takımı yeni hocası Çağdaş Atan ile benimsediği yeni oyun anlayışı gereği deplasmanda olmasına aldırmadan Galatasaray'ın üzerine gelerek başladı oyuna. İlk atağı da Akdeniz ekibi buldu, Bakasetas'ın şutu Taylan'a çarparak yön değiştirdi, Fatih kontrol etti.
Galatasaray ilk atağını 15. dakikada gelişen kontra atakla buldu. Linnes'le başlayan akında Babel, Emre Kılınç'a verdi, onun şutunda kaleci Marafona topu kornere uzaklaştırdı, yapılan köşe atışında da Falcao'nun şutu yine kalecide kalıyordu. Deplasman ekibi Babacar ile de bir pozisyon buldu ama orada da Fatih başarılıydı.
Maç ortada giderken bir Galatasaray akınında top Moubandje'nin eline çarptı ve hakem penaltı noltasını gösterdi. Topun başına gelen Falcao, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Atılan gol sonrası sarı-kırmızılı topçular daha çok istediler maçı, daha da geldiler rakip kaleye lakin ne olduysa devre biterken oldu. Önce Alanyaspor'un kazandığı bir serbest atışta Fatih barajı yanlış kurdurunca, Babacar jeneriklik bir gol atarak takımı adına eşitliği sağlarken, sarı kartı olan Etebo "dikkatsiz" davranınca ikinci sarıyı görerek takımını 10 kişi bırakıyordu... Artık, oyunda ipler Alanyaspor'un eline geçmişti...
Fatih Terim, oyundaki sayısal eksikliği telafi etmek için ikinci yarıya Falcao ve Emre Akbaba'yı çıkarıp yerlerine Belhanda ve Ömer Bayram'ı alarak başladı da deplasman takımı kazanmaya istekliydi, Bareiro, Bakasetas ve Babacar ile Fatih'in koruduğu kaleyi zorladı da zorladı. Galatasaray ise daha ağırlıkta savunma yaparken, 70. dakikada Linnes'in ortasında Emre Kılınç kafayla Babel'e verdi, onun vuruşunda Marafona başarılıydı, seken topta Alanyasporlu oyuncuların uzaklaştırdığı topu kapan Belhanda'nın vuruşu gol oldu ama VAR devreye girdi ve Babel'in pozisyonunda topun ele çarpması nedeniyle gol iptal oldu. Oysa kural açık ne netti, top rakibe geçmiş, rakip oyuncu kontrol etmiş ve uzaklaştırmış, sonrasında Belhanda kapmıştı... Kısaca Galatasaray'ın golü, hakem ve VAR hatasıyla "güme" gitmişti...
Oyunun son dakikalarında Alanyaspor yine Galatasaray kalesine gelirken, Davidson'un şutu Fatih'in bakışları arasında auta giderken Galatasaray taraftarı derin bir "oh" çekmişti ama maçın uzatma dakikaları biterken Berkan'ın şutuna Davidson ayak koyunca, Alanyaspor'un galibiyet golü yazılıyordu skorborda, tıpkı geçen sezon Konyaspor maçının son dakikaları gibi...
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90 1 Arda Turan), Falcao (Dk. 46 Belhanda)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 90 1 Berkan İsmail Kutlu), Salih Uçan (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Davidson, Bakasetas, Bareiro (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 69 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 34 Falcao (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 43 Babacar, Dk. 90 5 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 2 Etebo (Galatasaray)
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