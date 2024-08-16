"Böyle maçlar yüzünden bu mesleği seviyoruz ama böyle maçlar yüzünden de erken yaşlanıyoruz."
Bruno Genesio
Lille Teknik Direktörü
Uzatmada Kazandıkları Fenerbahçe Maçından Sonra
Böyle başlamış maç sonu duygularını dile getirmeye Fransız ekibin teknik direktörü ama bizim medya nedense bu sözlere hiç yer vermezken, Lille takımının oyuncularının zaman geçirmesinden Kadıköy'ün atmosferine kadar "insanımızın" duymaktan hoşlanacağı sözlerine yer vermiş. Peki biz nereden öğrendik bu cümleyi? Banu Yelkovan Fransız spor gazetesi L'Equipe'den okuyup instagram hesabına yazmış...
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