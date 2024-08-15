Futboldan Anlamayanlar İstatistiğe Odaklanır

"Futboldan çok fazla anlamayan gazeteciler, dataya, numaralara, istatistiğe çok fazla odaklanır. İstatistikler bazen maçı yansıtmaz."
Jose Mourinho
Fenerbahçe-Lille maçından sonra basın toplantısında
Hep söylerim, futbol sayılarla, rakamlarla oynanan bir oyun değildir, futbolun ruhu vardır, topçuların psikolojisi vardır, taraftarın bir arada oluşturduğu sosyoloji vardır, en önemlisi de o "meşhur" koşu mesafeleri gibi sayıların içine hapsedemediğin "yetenek" vardır...
Rahmetli Metin Türel, teknik adamlığını istatistik üzerine kuran Ersun Yanal'a ne de güzel söylemişti:
"Hagi sana 40 metreden bir çakar; nereye koyacağını bilemezsin o istatistikleri" diye, Mourinho da literatüre geçecek başka tarihi bir söz söyledi geçen akşam...
Şimdi youtube yayınlarını istatistik üzerine kuranlar alsınlar şapkalarını önüne düşünsünler bakalım ne cevap verecekler...
İstatistik demişken, blog sayfasına bolca yazdık ama bir kez daha Alex Ferguson'un ağzından çıktığı söylenilen ama Danimarkalı Ebbe Skovdahl'a ait olan "İstatistik mini etek gibidir, sana güzel fikirler verir ama asıl önemli şeyleri gizlerler." özlü sözünü hatırlatalım...
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