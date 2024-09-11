Adana Demirspor:1-5:Galatasaray

"Yuri Gagarin'i uzayda görmekten daha iyi bir şey varsa, o da iyi bir penaltı kurtarmaktır." der Rusların efsanevi kalecisi Lev Yaşin.
Süper Ligin dördüncü haftasında Adana'nın insanı eriten sıcağında oynanan Adana Demirspor-Galatasaray maçında hem futbolseverler, Demirsporlular hariç bolca gol seyretme zevki yaşadı, hem de ligin en genci ile en yaşlı kalecisi penaltı kurtararak Yaşin'e selam çaktılar.
Gerçi maç ev sahibinin genç kalecisi Deniz için pek de iyi başlamadı. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle çok "mütevazi" bir kadro ile sezona başlayan Adana Demirspor, seyircisinin de desteği ile eski şampiyon karşısında bir çıkış ararken, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan'ın uzun pasında Deniz'in teredütünü Kerem Aktürkoğlu iyi değerlendirdi ve erken dakikada takımını öne geçirdi. Deplasman ekibi yine Muslera'nın uzun pasıyla rakip savunmayı geçti, Barış-Mertens paslaşmasında Mertens'in pası ev sahibi savunmacısı Semih'e çarptı ve skor birden 2-0 oluverdi...
Young Boys'a Şampiyonlar Liginde play offunda elendikten sonra "çalkantı" yaşayan Galatasaray için zor olması beklenen maç daha ilk 20 dakikada çözülmüşken, Icardi'nin sakatlanarak çıkması, ağızlarda ekşi bir tat bırakıyordu lakin devre bitmeden Barış ve Mertens'in golleri gözleri bayram ettirmeye yetiyordu...
İkinci yarı da kornerden Abdülkerim'in kafa golüyle Galatasaray farkı beşe çıkarırken, aynı zamanda da oyunu rölantiye alınca ev sahibi de rakip kaleye gelmeye başladı ve Kadir Sağlam ve VAR'daki Halil Umut Meler marifeti ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Yusuf Sarı, Muslera'yı geçemedi ama 10 dakika sonra Jelert'in rakip oyuncuya temasının varlığı yokluğu tartışıldığı bir pozisyonda Kadir Sağlam ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başında Gravillon vardı, onun sert vuruşunu da Muslera az daha kurtarıyordu...
Ev sahibine ikinci penaltıyı hiç düşünmeden çalan Kadir Sağlam, Mertens'in pasında Yusuf Demir'in kafa vuruşunda rakibinin kafasını kanlar içinde bırakacak şekilde tekme atan Tolga'ya neden sarı kart gösterdi, kimse anlamadı. VAR'da pozisyonu izlerken, kararından utanmış mıdır?
Herkes gol atarken, Batshuayi maçı "kurak" geçirmek istemedi, penaltı noktasına topu yerleştirdi de genç kaleci Deniz ilk golde yaptığı hatayı telafi etti, penaltıyı kurtardı...
Maçtan günler öncesinde Galatasaray taraftarına reva görülen 1905 lira gibi uçuk bir bilet fiyatını savunan Demirspor tribünleri, maç esnasında "Yönetim İstifa" tezahüratları yaparken, oyun başlamadan önce yaptıkları kareografi ile de takımlarına bağlılıklarını gösteriyorlardı.
Nasıl ki Galatasaray formasıyla geçirdiği 13 sezonda 7 şampiyonluk yaşayan Muslera, Young Boys maçından sonra ağır tepkilere maruz kaldıysa, maç bitiminde ev sahibi tribünlerin bağrına bastığı Deniz hiç istemesek de bir gün gelecek istenmeyen adam ilan edilecektir. İki file bekçisi orta sahada karşılıklı forma değiştirirken, belki de Fernando Muslera genç mevkidaşına bunu fısıldıyordu kulağına. Memleketin toksijk futbol ortamı maalesef içinde vefadan iz barındırmıyor...
O halde başladığımız gibi, Yaşin'in bir başka sözüyle bitirelim:
"Bilemezsiniz o üç direği. Kalecinin en yakın, en vefalı dostudur onlar. Derdini onlara anlatır bazen."
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün) , Icardi (Dk. 25 Batshuayi)
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) ( Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)
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