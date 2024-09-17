Galatasaray:5-0:Çaykur Rizespor

Nihayet bitti.
Sevabıyla günahıyla, iyisiyle kötüsüyle, linçiyle istifasıyla transfer sezonu sona erdi de herkesin kafası rahatladı...
En çok da Okan Buruk ve topçular rahat bir nefes aldılar...
Her gün "kim gelecek", "ben gidecek miyim", "istediğim topçu alınacak mı", "sistemi revize etmeli miyim" gibi kafa karışıklığı bitince, Galatasaray kendi sahasında Rizespor karşısına "askerden yeni dönmüş delikanlı" misali çıktı ve daha ilk dakikada golü "patron" ile buluverdi... "The Boss" Sanchez bu sene talihsiz sakatlık yaşamazsa takımın savunma komutanı olacak gibi duruyor.
Herkesin gözü Osimhen'in üstündeydi ama maça damga vuran bir başka yeni transfer, taze baba Gabriel Sara oldu. Skoru açan golde Sanchez'in kafasına topu servis eden Sara, yaklaşık 20 dakika sonra bu defa da Osimhen'in kafasına yolluyordu meşin yuvarlığı ikinci golde. İki asist yapan Brezilyalı ikinci devre başında da fileleri havalandırarak Galatasaray formasıyla siftah yapıyordu.
Partneri Torreira ile de uyumları arttıkça, kendisinden beklenilen gol ve asist katkısı daha da artacaktır, Torreira demişken, Mertens'e yaptığı asist öncesi topu kapması Uruguaylı oyuncunun "imza" hareketiydi: Karşsında Torreira varsa, ayağında topu tutmayacaksın, yoksa cezayı gol asisti ile keser... Golde Mertens'in vuruşu da buram buram tecrübe kokuyordu...
100 milyonluk "fırsat transferi" Osimhen'e dönersek, Nijeryalı oyuncu bir çokların "Galatasaray'ı yarım sezonluk bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor" iddialarına karşın "40 yıllık Galatasaraylı" gibi arzulu ve istekli bir görünümdeydi. Okan hocanın pres oyununa yatkın bir şekilde ayak basmadığı bölge bırakmazken Sami Yen'de, hava toplarında da çok etkili olacağı sinyallerini verdi seyredenlere. Öndeki forvet rakibe basınca , arkasındakiler de seyretmediler, onlar da görevlerini yerine getirince, rakip takım 90+3te Eray'ın uzaktan şutu dışında Muslera'nın kalesini zorlamaktan acizdi.
Yenilerden söz etmişken transfer döneminde "alemci" yaftası yapıştırılarak değersizleştirilmeye çalışılan Jakobs da fena bir görüntü vermedi. Rakip kapandığından olsa gerek savunmadan çok hücuma çıkışlarıyla dikkat çekerken, savunmada da bir kaç pozisyonda yaptığı kritik hamlelerle atakları başlamadan da önledi. İlk maç çok bir şey anlatmaz da en kritik sınavı hafta sonu Kadıköy'de oynayacağı derbi olacaktır Jakobs'un...
Son yarım saate 4 farklı öne girince takımı, Okan Buruk da salı günü oynayacağı maçı düşünerek bir çok oyuncusunu alkışlattırıp, dinlenmek için kulubeye alınca maçın geri kalanı da Barış Alper'in attığı golde Galatasaray'ın göze hoş gelen paslaşmaları dışında oldukça sakin ve monoton bir tempoda geçti...
Stat: Rams Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Abdullah Uğur Sarı
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Dk. 67 Nelsson), Abdülkerim Bardakçı, Jakobs (Dk. 73 Jelert), Torreira (Dk. 67 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 67 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Demir), Mertens (Dk. 67 Batshuayi), Yunus Akgün, Osimhen
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 59 Eray Korkmaz), Alikulov (Dk. 38 Hadziahmetovic), Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Papanikolaou (Dk. 46 Emrecan Bulut), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 84 Buljubasic), Akintola (Dk. 59 Zeqiri), Sowe (Dk. 59 Jurecka)
Goller: Dk. 3 Sanchez, Dk. 25 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 49 Sara, Dk. 61 Mertens, Dk. 80 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
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