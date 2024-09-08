Galatasaray:0-1:Young Boys

Olmadı...
Hayaller büyüktü...
Umutlar daha da büyüktü...
Coşku en üst düzeydeydi...
Ama olmadı...
Bazen çok isteyince olmazmış. Sadece istemek yeterli değilmiş, gayret de lazımmış.
Hele ki rakibi küçümsemek, en ölümcül günahlardanmış...
Başkasının aklıyla hareket etmek, daha da beter sonuçlar veriyormuş...
Hepsini yaşadık Sami Yen'de... Yeni adı Rams Park da hiç sevmem öyle sponsor adlarını...
Okan Buruk Galatasaray'ı 2 yıl peşi sıra şampiyon yapan dizilişini değiştirip, youtuberların gazıyla çift forvetle çıktı Young Boys karşısına. İlk maçtan -1 gol averajı vardı, coşkulu taraftarının gazıyla ilk 15-20 dakikada işi bitirip, fişi çekmek istedi. Formda Batshuayi kenarda beklemezdi bir çok futbol ulemasına göre, Icardi'yi kulübeye çekmek de "cesaret" isterdi.
Bir de Ziyech vardı tabii ki, Zaha gibi takımın ilk sezon şampiyon olduğunda yakalamış olduğu "kolej havası" ruhunu paramparça eden iki transferden biri. Zaha ile "eline yüzüne bulaştırıp" vedalaşılmıştı da Ziyech hala kadrodaydı, kenarda bıraksan sorun, oyun alsan başka sorun... Barış bekteydi ama Karadeniz çocuğu, bağlasan durmaz, o ileri gidince Ziyech toplar mı arkasını, ara da bulasın...
Hal böyle olunca cıva gibi İsviçreliler ürkekliği üzerleinden atıp, geldi de geldi Muslera'nın kalesine. Gol de attılar da, ititarz etmeye gerek kalmayacak şekilde ofsayttaydı...
Okan hocanın planını tutmamıştı, Galatasaray ilk atağını 34 dakikada buldu, Icardi ortaladı, Kerem voleyle estetik vuruş yaptı, kalecinin kucağında kaldı top. Ziyech'in uzaktan şutu "doslar alışverişte görsün" minvalindeydi.
Gol lazımken, orta saha ya da kanat çıkarıp Batshıayi'yi sahaya sürmek bir kaç maç işe yaramıştı ama şimdi hem Bats sahada hem de Icardi içerdeydi, kilitlemişti hoca kendi kendini. Ziyech'in yerine Berkan, Köhn'in yerine de Jelert girdi ikinci devre başlarken. Barış kanattan gelecekti, Berkan solu, Jelert sağ tarafı koruyacaktı.
Biraz kıpırdanma oldu Galatasaray'da ama gol hatta goller lazımdı Şampiyonlar Ligi müziğini bu sezon bir kez daha Sami Yen'de dinlemek için. 10 dakika sonra gol geldi, Kerem serbest vuruş kullandı Kaan topa dokundu ama yardımcı hakem bayrak kaldırdı, ofsayt...
Rakip tamamen savunmaya geçmiş, eski adı kontra, yeni adı "geçiş hücumuyla" gol ararken, Icardi'nin pasında Batshuayi'nin auta giden şutu, netti, gol olmadı.
Çift forvetle başlamak kadar başka bir hata da maçın iyilerinden Sara'nın çıkıp Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiydi. Okan hoca caresizce çırpınıp, bir şeyler değiştirmek isterken hata üstüne hata yapıyordu.
Ve 75. dakika, maçın bitmesine 15 dakika kala Okan hoca, daha doğrusu onun talimatıyla İrfan hoca Batshuayi'yi çıkarıp Mertens'i sahaya sürdü ve Galatasaray orjinal formasyonuna döndü...
Zaman yetti mi, işleri çevirmeye yetmedi.
Rakip de çamura yattı, zaman çalmak için yattı, provakasyon yaptı... Tribünleri gerdi, sahadakiler gerildi, maç unutuldu...
O anda Icardi oyun süresince bulduğu en net pozisyonda şut attı, top savunmadan döndü ve o top gitti Muslera'nın kalesinde gol oldu...
Maç koptu, sinirler boşaldı, Muslera tribüne hareket yapan rakibe tekmeyi çaktı, kırmızı kart...
Ve maç biterken, Galatasaray'da kaos başlıyordu...
Stat: RAMS Park
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn (Jelert dk. 46), Torreira, Sara (Kerem Demirbay 63), Ziyech (Berkan Kutlu dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Günay Güvenç dk. 89), Batshuayi (Mertens dk. 75), Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Yunus Akgün, Dubois, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (Persson dk. 68), Niasse, Lauper, Monteiro (Virginius dk. 68), Ugrinic (Males dk. 80), Colley (Chaiwa dk. 80), Ganvoula (Itten dk. 77)
Yedekler: von Ballmoos, Marzino, Husic, Imeri, Benito, Athekame
Teknik Direktör: Patrick Rahmen
Gol: Virginius (dk. 87) (Young Boys)
Kırmızı kart: Fernando Muslera (dk. 87) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Nelsson, Icardi, Kaan Ayhan, Mertens (Galatasaray), Ganvoula, Males, Virginius (Young Boys)
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