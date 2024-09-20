Galatasaray:3-1:Gaziantep FK

Dakika 26 ve Galatasaray 2-0 öndeydi...
Tıpkı 3 gün evvelki Rizespor maçı gibi...
Erteleme maçı olduğundan dolayı iki takımda da yeni transferler forma giyemiyordu ama Galatasaray'da değişmeyen oyun yapısı ve kazanma iştahıydı...
Öyle iştahlıydı ki Galatasaraylılar, yaklaşık bir sene evvel bu stadyumda yuhalanan ve İtalya'ya kaçan Berkan aynı taraftarın alkışları arasında sol bekten rakip ceza sahası kenarına bindirip duruyordu...
Yunus Akgün için de özel bir geceydi, Kerem'in Benfica'ya gidişi sonrası formaya aday olan genç topçu, göstereceği performans ile çocukluk düşlerinden biri olan Kadıköy'de parçalıyı sırtına geçirme hayalini geçirecekti. Başarılı da oldu, Okan hocanın talimatları doğrultusunda sıkça rakip ceza sahasına girdi, golünü de attı, bu sene takımın yeni transferi benim dedi...
Selçuk Inan'ın takımı ilk devre hiç de ev sahibinin üstüne gelmeye niyeti olmayınca, Galatasaray bulduğu goller sonrası hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisini düşünerek tempoyu yavaşlattı, antrenman maçına döndürdü oyunu. Hal böyle olunca devre bitmeden Gaziantep Sorescu ile iki defa geldi de birinde Muslera başarılı, diğerinde de top az farkla auta gidiyordu.
İkinci devre önce Mertens'in gol müziği çaldıran yan ağlara takılan şutu taraftarı yerinden kaldırdı, sonra da Kerem Demirbay'ın Torreiravari top çalması sonrası Barış'ın al da at pasında Batshuayi farkı üçe çıkarıverdi.
Galatasaray adına oyun o kadar erken bitti ki topçuların kafasında Furkan'ın orta sahadan attığı golde Muslera'nın aklının nerede olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildi.
Barış Alper için ayrı bir parantez açmak gerekir. Geçen sene takımın en iyi çıkış yapan topçusuydu, bu sene de gollerini peşi sıra atmaya devam ediyor. Konya, Adana ve Rize maçlarından sonra Antep'i de boş geçmeyen Barış, serisini Fener derbisinde de devam ettirmek isteyecektir...
Ligin ilk 5 maçında 5 galibiyet.
Okan Buruk yine rekorları egale ediyor...Saygıyı da çoktan hak etti de maalesef burası Türkiye, ilk kötü skorda her türlü hakareti de göğüsleyecektir...
Bu da acı bir gerçek...
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Suat Güz
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 77 Jelert), Sanchez (Dk. 77 Nelsson), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Efe Akman), Mertens (Dk. 72 Kerem Demirbay), Yunus Akgün (Dk. 71 Yusuf Demir), Batshuayi
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit, Emre Taşdemir (Dk. 46 Mbakata), Sorescu (Dk. 87 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 79 Furkan Soyalp), Mirza Cihan (Dk. 46 Mandouki), Kenan Kodro (Dk. 70 İlker Karakaş)
Goller: Dk. 11 Barış Alper Yılmaz, Dk. 26 Yunus Akgün, Dk. 76 Basthuayi (Galatasaray), Dk. 81 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 36 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 74 Kozlowski (Gaziantep FK).
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