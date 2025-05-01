Eyüpspor:1-5:Galatasaray

Okan Buruk'un takımı geri sayıma "emin" adımlarla devam ediyor.
Hafta içi oynanan Konya maçından sonra "kağıt üstünde" zorlu deplasmanlardan olan Eyüpspor da "bertaraf edilip" haneye bir üç puan daha yazıldı.
Sami Yen'de Galatasaray'dan puan almıştı instagram infosunda "Sadece Galatasaray" yazan Arda Turan, "aklı ile yüreği çelişecek" diyen bir çok kişinin de çenesini kapamıştı.
Bir daha aynı şeyi denedi Arda ama bu sefer karşısında her hattıyla "komple" bir Galatasaray vardı...
Daha maçın ilk dakikasında skorbordu değiştirmeye o kadar yakındı ki Osimhen penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalıp, topu boş kale yerine direğe nişanlayınca Yunus'un asisti pasa dönüşüyordu. Eyüpspor önceki haftalarda Samsunspor ve Bodrumspor'un yaptığı katı savunmadan ziyade hafta içi Konyaspor gibi önde basıp Galatasaray'ın rahat oyun kurmasını engellemek çabası nafileydi zira Muslera'dan tutun Apo ve Sanchez isabetli uzun toplarla Berke'nin kalesinde tehlike yaratıyordu.
Barış'ın kupada kırmızı kart, ligde de sarı kart cezası sebebiyle forma şansı bulan Sallai, savunma arkasına koşular ile takımdaşını aratmazken, 18. dakikada Berke ile göz göze geldi, şutunda genç kaleci başarılıydı. "Yine mi Galatasaray'a problem çıkaracak bu Berke?" diye düşünmeye başlarken taraftarlar, bir yandan da deplasman takımı sağlı sollu gol için geliyordu Eyüp kalesine ki korner ile savuşturulan bu atakların birinde Sara ortaladı Osimhen kafayı vurdu Sallai boş kaleye dokundu ve takımını öne geçiriverdi.
İki dakika sonra gelişen ani atakta Macar topçu Yunus'un pasını iyi kontrol etse, fark ikiye çıkacaktı.
Galatasaray makine nizamında son iki yılda kendisini şampiyon yapan özgüvenli oyununu oynarken, topa baskıyı da üst seviye yapıyor ve rakibine bırakın top sürme, düşünme fırsatı dahi vermiyordu ki Okan Buruk'un maçtan sonra en güzel gol dediği 86. dakikada ev sahibi kendi alanından paslarla çıkarken çok adamla yapılan baskıda Lemina'nın topu kapıp Moratta'ya yaptığı asist Galatasaray adına maçın özeti gibiydi...Akvaryuma atılan et parçasına üşüşen piranhalar gibi saldırıyordu Galatasaraylı topçular topa...
Ev sahibi Eyüpspor belki de böyle bir Galatasaray beklemezken, onlar da özellikle sağ kanatta Prince Ampem ile tehlike yaratırken, karşılarında Muslera duvar oluyordu. Özellikle savunma arkasına atılan uzun bir topta Uruguaylı file bekçisinin bir stoper edasıyla topu uzaklaştırması "konsantresinin" de belirtisiydi.
Maçın hakeminin taç atışları ve autlardaki hassasiyeti maalesef ki oyun içindeki kararlarında yoktu ama buna artık alıştık, hep dediğimiz gibi "Galatasaray lehine hata yapmaktan ziyade Galatasaray aleyhinde hata yapmak" onların tercihi.
Sarı kartla oynayan Frankowski'nin yerine Kaan Ayhan'la ikinci yarıya başlayan Galatasaray, önce Osimhen'in Caner üzerinden rövaşetası ile golü kokladı ama beş dakika sonra "son maçların golcüsü" Torreira'nın şık bir golü ile farkı açıyordu. Lemina'nın takıma adapte olması Torreira'ya ileri hatta daha fazla özgürlük tanıyınca, "atom karınca" da fileleri sarmaya devam ediyor. Lakin golde Sara'nın ortası, Osimhen'in kafasını unutmayalım.
Moratta'nın Sara'nın yerine oyuna dahil olmasıyla cift forvete dönen Okan Hoca, İspanyol golcüyü biraz da 10 numara gibi oynatıp, alternatif oyun arayışlarına da giriyordu bu maçta. Ki Sallai'nin getirdiği topta Moratta ceza sahası dışından pasında Osimhen Caner'in üzerinden "pergel" açarak öyle bir geçirdi meşin yuvarlağı, "yılların yaşlı kurdu" Caner paralize olmuş halde sadece Osimhen'in golünü izledi.
Bitime 20 dakika kala "zor olması beklenen maçta" Okan hoca Yunus ve Osimhen'i yanına alıp eski Eyiplü Ahmed ile Mertens'i sahaya sürdü. Maçta tempo düşmüşken sol bek Caner'in alamet-i farikası ortasında Claro kafa ile Muslera'ya cleansheet yapma imkanı tanımazken, Galatasaray'ın sağ beki Kaan Ayhan da Moratta'nın kafasına topu kondurarak Caner'e nazire yapıyordu...
Galatasaray bir maçı daha geride bırakırken, "en güzel deplasman yürüyerek gidilen" diyerek Taksim'den Kasımpaşa salınarak kendilerine ayrılan tribünleri dolduran Galatasaray taraftarı "Hedef 25. Şampiyonluk" bayrağını açıyordu...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylak
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Hüseyin Maldar dk. 81), Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 30), Yalçın Kayan, Melih Kabasakal (Tayfur Bingöl dk. 62), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 62), Emre Mor (Umut Bozok dk. 62), Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Galatasaray: Fernando Muslera, Frankowski (Kaan Ayhan dk. 46), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 83), Mario Lemina, Yunus Akgün (Dries Mertens dk. 76), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 67), Roland Sallai, Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 76)
Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jabobs, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Claro (dk. 79) (Eyüpspor), Sallai (dk. 29), Torreira (dk. 56), Osimhen (dk. 71), Morata (dk. 87 ve 89) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Emre Mor 51', Ampem 70' (Eyüpspor), Frankowski 36', Sallai 59' (Galatasaray)
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