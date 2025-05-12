Osimhen'in Formaları

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen saha içinde attığı gollerle taraftarın kalbini çalarken, maç sonu da özellikle çocukların forma ve Galatasaray logolu ürün isteğini asla kırmıyor. Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun yeleğini alan çocuk olarak bildiğimiz velet, Galatasaray Rams Park futbolcu çıkışına da girmiş, Osimhen'den forma istemiş, o da eşofman üstünü çıkarıp vermişti. Sonra öğrendik ki, bu ufaklık o eşofman üstünü "okutmuş"...
Dün gece maç çıkışı da Osimhen tünelden içeri girerken Trabzonlu bir çocuk, kendisinden forma istemiş, Osimhen kırmadan formasını verip, çocuğu mutlu etmişti.
Ama bugün öğrendik ki bu ufaklık ve yanındaki bir arkadaşı formayı bir koleksiyonere satmışlar...
Daha önce City'nin idmanı sonrası Pep Guardiola'nın kendisinden imza isteyip, bu imzalı formaları satan "girişimcileri" azarladığı bir video düşmüştü önümüze. Bizim çocuklar da Osimhen'in formalarını "gelir kapısı" olarak görmeye devam ederse, maalesef seneye hiç bir topçu forma vermeyecek tribündekilere...
Ne diyordu şair "Bütün renkler hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler" diye, endüstriyel futbol her yeri kaplamışken, en hızlı da kirlenen maalesef tribünler olurken, en saf olması gereken çocuklar da "bu canavarın" pençesine düşmüş gözüküyorlar...
Üzülmemek elde değil...
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