Trabzonspor:0-2:Galatasaray

"Ne Beşiktaş, ne Fener, ne de Trabzon
Bu sene sensin şampiyon"
diye bağırıyordu maçın ilk düdüğüyle birlikte Trabzon Papara Park'ın deplasman tribünü dolduran Galatasaray taraftarı... Geçen hafta Fenerbahçe'nin iç sahada Beşiktaş'a kaybetmesi ile fark 8e çıkmış, Trabzon'dan alınacak puan şampiyonluğu bir hafta sonraki Kayserispor maçında kutlamak demekti...
Taraftar böyle coşkulu olunca, Galatasaraylı topçular da Sami Yen'de oynar gibi başladılar oyuna. Topu daha fazla ayaklarında tutuyor, rakibin de savunmaya gömülmesiyle Trabzonspor yarı sahasında oynanıyordu oyun. İlk pozisyon Mustafa'nın sert şutunda Muslera'nın topu kornere yollamasıyla başlasa da Muslera'nın maç boyu çokça yapacağı gibi savunmanın arkasına uzun topunda Sallai harika bir göğüs kontrol ile topu alıp Barış'a "al da at" pası verdi ama Barış topu ıskaladı. Oysa ki maçın bitmesine 7 dakika kala Eren'in getirdiği topta, Yunus'un asistini Morata "ustaca" filelere yollayıp maçın "fişini çekiyordu"... İki benzer pozisyon, iki farklı vuruş...
Bir hafta aradan sonra tekrar formasına kavuşan Sara, daha dakikalar 10ü gösterirken önce plase ile sonra da kafa ile iki defa skorbordu değiştirme şansı yakaladı da kaleci Uğurcan o anlarda başarılıydı. Bir dakika sonra Osimhen de kaleciyi geçemedi, dakikalar 24ü gösterirken gelişen kontra atakta Barış'ın Osimhen'e pasında savunma son anda araya giriyordu.
Kafasında çarşamba günü oynayacağı kupa maçı olan Fatih Tekke, Nwakaeme, Zubkov, Banza, Ozan gibi topçularını kulübede bekletirken, genç topçulara şans vermişti ki onlardan Enis Destan, Icardi'nin Tottenham maçında yaşadığı sakatlık gibi bir savunma "feyki" ile göz yaşları içinde kenara geliyordu. Umarım genç topçunun sakatlığı çok ciddi değildir.
Beraberliğin dahi şampiyonluk yolunda önemli olduğu deplasman maçında Galatasaraylılar "rölantide" oynarken, ev sahibi taraftarın da desteği ile "usul usul" Muslera'nın kalesine gelmeye başladı ki, belki de maçın kırılma anında Visca'nın boş şutunu Uruguaylı çevirdi, dönen topta daha da rahat pozisyonda Mendy'nin "golünü" yine Muslera çıkardı.
Bu pozisyon ev sahibi topçuları yüreklendirdi ki, savunma arkasına atılan uzun topta Muslera Visca'yı ceza sahası içinde düşürdü, hakem Atilla Karaoğlan "dışarda" diye Galatasaray file bekçisine sarı kart verdi, VAR'ın uyarısı ile de pozisyon ofsayttı da kart iptal olmadı...
Ve uzatma anlarında Visca'nın ortasında Okay'ın kafası direkten dönüyor, sonra da Arif'in uzaktan şutu Muslera'nın kucağında kalıyordu...
İlk devre baskılı başlayıp, sonra oyunu rakibine veren Galatasaray, ikinci 45 dakikaya neredeyse golle başlıyordu, Barış'ın harika pasında Yunus gelişine vurdu, aut... Ve Galatasaray'ın kornerleri gelmeye başladı, Sara ortaladı Apo kafa kaleci son anda çıkardı. On dakika sonra yine Sara kornerden ortaladı Lemina'nın kafası direkte patladı, Barış'ın şutu savunma kornere yolladı. Sara bu kez diğer köşeden ortaladı, Apo kafa ile takımını öne geçirip "Pode Sentar" dansını sergiliyordu.
Trabzonspor tüm hatlarıyla kapanıp, Galatasaray'ı kitleyince sarı-kırmızılılar duran top silahını kadife ayak Sara ile devreye sokuyor, 76'da Sara'nın yine kornerden ortasında Osimhen en yükseğe sıçrayıp, boş pozisyonda kaleyi tutturamıyordu.
Bitime 15 dakika kala Morata ile yer değiştirirken Sara çok da mutlu değildi ama İspanyol Boğası da rakibin boşalttığı orta sahadan çıkışlarla takımı ileri taşırken, Trabzonspor'u "nakavt" eden yumruğu da vuruyordu.
Oyun içinde çaldığı basit faullerle Galatasaray'ın temposunu kesen hakem Atilla Karaoğlan, Morata'yı da sinirlendirip sarı kart almasına sebep olurken, +4 dakika verdiği uzatma bittiği halde ev sahibi atağını oynatırken, kapılan topta Morata kontraya çıkarken maçın son düdüğünü çalıyordu.
Maç sonu yayıncı kuruluş, maçın yıldızı Muslera mı, Apo mu yoksa Morata mı diye anket açadursun, bu 90 dakikanın yıldızı bir dakika dahi susmayan Galatasaray tribünüdür... Deplasman yapanlara selam olsun...
Stat: Papara Park.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Nwakaeme dk. 75), Batagov, Arif Boşluk, Mendy , Lundstram, Mustafa Eskihellaç (Zubkov dk. 58), Vısca (Banza dk. 75), Cham, Enis Destan (Sikan dk. 19)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Ahmed Kutucu dk. 90), Lucas Torreira, Mario Lemina (Przemyslaw Frankowski dk. 90), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 90), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 82), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 67), Alvaro Morata (dk. 84) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 44 Muslera, Dk. 90+5 Morata (Galatasaray) Dk. 58 Cham (Trabzonspor)
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