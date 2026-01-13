Fethiyespor:1-2:Galatasaray

Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Türkiye Kupasında Fethiye'ye giden Galatasaray, ilk devre gol atmakta zorlansa da ikinci yarı bitime 20 dakika kala attığı gol ile öne geçip, Icardi'nin asistinde Barış'ın son 10 dakikadaki kafa golü ile galip gelip, devre arası kamp süreci yaşamadan ligin ikinci yarısını beklemeye başladı...
İlginç kupa fikstüründe Başakşehir'i iç sahada yenip, ikinci maç için Uğurcan, Sane, İlkay, Torreira gibi yıldızlarını İstanbul'da bırakıp Fethiye'ye gelen sarı-kırmızılılar rahat geçmesi beklenilen maçta biraz "lakayitlik" biraz da zeminin kötü olmasının etkisiyle taraftarının beklediği "bol gollü galibiyeti" alamadı ama puanı altıya çıkarak "zorlu fikstüre" yelkenleri açtı. Tabii, bu maçla ilgili akıllarda kalacak en önemli olay Fethiyespor kalecisi Arda'nın peşi sıra arka arkaya Icardi'nin iki penaltısını da kurtamış olmasıydı. Kazımcan'ın şutunun Şahan'ın koluna çarpması sonrası kazanılan penaltıda Hagi'nin rekorunu egale etmek için topun başına geçen Mauro Icardi'nin şert vuruşunu çıkaran Trabzonun eski kalecisi Arda tam sevinirken, hakem tekrar kararı verirken topu bir kez daha eline alan Icardi'nin "panenka" yapmasını beklerken Arjantinli aynı köşeye bir daha vurdu, Arda yine benzer şekilde topu çıkardı ve gole izin vermedi. Pozisyonları seyrederken Icardi'nin Hagi'nin rekorunu penaltı ile egale etmek istemediğini düşündüm, Sami Yen'de kendi taraftarı önünde bu başarıyı kutlayacaktır.
Maçın bir başka unutulmaz anı da 16 yaşında Ada'nın 86. dakika Eren Elmalı'nın yerine oyuna girip, Galatasaray forması ile siftah yapmasıydı. Geçen oyuncu süre bulduğu dakikalarda gol fırsatı da buldu da plase vuruşu gecenin yıldızı Arda Akbulut'ta kaldı. Yıldız demişken, Fethiyespor'da göze batan bir başka oyuncu da Barış Alper gibi kıvırcık saçlı ve 53 numaralı formalı Fethiyespor alt yapısından yetişen Berat Satır oldu. Bu çocuğu buraya not edelim, gelişimini takip edeceğiz...
Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını belirten Okan Buruk, genç oyuncuyu 90 dakika sahada tutarken, transfer öncesi topçusunu belki de parlatmak istiyordu ama Barcelona'da forma giymiş Yusuf yine kendini gösteremedi, yine maçın en "çelimsizlerinden" biriydi sahada. "Sen zayıf olursan seni ezerler" diye boşa dememişler, maçın hakemi de Yusuf'a yapılan bir çok faule "devam" kararı vermekten geri durmuyordu. O kadar zayıf ve güçsüz bir halde ki Yusuf, attığı paslar "zorla" takım arkadaşlarına giderken, ikili mücadelelerde sürekli rakip topun galibi olurken, Fethiye'nin attığı golde de rakibine sadece uzaktan eşlik ediyordu... "Her çiçek her bahçede açmaz" derler ya, bizim topraklar Yusuf'a iyi gelmedi demek...
Aradaki "siklet farkından" dolayı ev sahibi Fethiyespor Galatasaray'ı çok zorlayamasa da, devre biterken Berat'ın karşı karşıya şutunu Günay başarı ile çıkarırken, son beş dakikada Ali Mert'in uzun mesafeli "füzesi" direği sallıyordu, tabii Barış'ın kornerden ortasında Sallai'nin de vuruşu karşı kale direğini titretmişti...
Gecenin şansızı da daha on dakika olmadan baldırında çekme hissedip oyunu terk etmek zorunda kalan genç Arda oluyordu, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur genç futbolcunun...
Stat: Fethiye
Tarih:13/01/2026
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen VAR: Eren Özyemişçioğlu
Fethiyespor: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu (Ulaş Zengin dk. 76), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Muhammet Raşit Yöndem dk. 82), Cihan Kazan (Uğur Ayhan dk. 76), İrfan Akgün, Melih Okutan (Yusuf Türk dk. 60), Muhammet Enes Erdem (Ramazan Çevik dk. 60)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (Yunus Akgün dk. 70), Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Roland Sallai dk. 46), Mario Lemina (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı (Ada Yüzgeç dk. 86), Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 73), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) (Galatasaray), Uğur Ayhan (dk. 90) (Fethiyespor)
