Galatasaray:4-1:Trabzonspor

Geçen yıl "para kazanmak" için Riyad'da yapılamayan "Süper Kupa" fiyaskosundan sonra yine "maddi" kaygılarla dört takıma yarı final ve final oynatacak bir statü ile ortaya çıkan bir Süper Kupa fikstüründe Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Süper Ligin diğer takımları devre arası kampı yaparken, geçen yılın en başarılı dört takımı "cezalandırılmışçasına" "ara tatil" yapmadan bir haftada iki maça çıkacaktı. İlk düğmeyi yanlış iliklersen gerisi de yanlış gelir ya, hiç hesap edilmeden ortaya atılan bu fikstür sonrası, Afrika Kupası nedeniyle takımlar eksik kadrolarla sahaya çıkarken, maçların oynanacağı şehirlerin hatalı seçilmesi ve biletlerin o şehrin taraftarına satılmaması sebebiyle tribünler bomboştu, kışın ortasındaki soğuk hava nedeniyle de zemin berbattı...
Bu koşullarda takımların "öteleme" talebini de reddedilince "mecburen" sahaya çıkacaktı Galatasaray ve Trabzonspor Süper Kupanın yarı finalinin ilk ayağını oynamak için. Okan Buruk, eski iki Trabzonludan sakatlığı geçen Uğurcan ile 45 günlük cezasını tamamlayan Eren'i maçın başlangıç onbirine monte ederken, Afrika Kupasından yeni gelen Lemina ile ülkesinden kısa bir süre öncesi dönen Torreira'yı kulübede bekletirken, Sallai, İlkay, Sara, Yunus, Sana, Barış, İcardi gibi hücum adamlarıyla başlıyordu maça...
Trabzonspor'un Galatasaray'a göre daha fazla eksiği olup, onların yerine ikame edecekleri oyuncuları olmayınca Fatih Tekke elindekilerle en ideal kadroyu çıkarıp, Galatasaray'la "kafa kafaya" çarpışmak yerine rakibini durdurup, Olaigbe ve Agusto gibi hızlı topçularla skor bulmayı arzulamıştı. Hedefi de tam on ikiden vurdu daha beşinci dakikada ama maçın açılış golünü atan Augusto bir metre ofsayttaydı topla buluştuğunda.
Galatasaray ise İlkay'ın bir maestro gibi Sanchez ve Abdülkerim'in arasına girerek aldığı toplarla başlattığı ataklarla çift hatlı Trabzonspor savunmasını yarmak için sağ ve sol kanatlarda topu dolaştırıp, savunmada bir yarık arıyordu. Önce Sane'nin ortasında kaleciden seken topta Sara'nın yumuşak kafası geldi, sonra da Sara'nın savunma arkasına koşu atan Barış'a "al da at" pasında genç topçu sakin kalamayınca, topu fileler yerine kale arkasındaki filelere yolluyordu. Topun hakimi Galatasaraydı da tehlikeli ataklar Trabzon'dan gelmişti, Olaigbe'nin şutunu Uğurcan kornere çelerken, Zubkov'un çaprazdan sert vuruşu da direği yalayarak auta gidiyordu.
Maça damga vuracağı her halinden belli olan ve rakip sol tarafı "yolgeçen hanına" çeviren Sane'nin karşısındaki topçuya bacak arası çalım atıp ceza sahasına girer girmez şutunun dağlara gitmesine sahanın berbat hali vesile olurken, yedi dakika sonra Alman topçunun zekice Sallai'ye yolladığı topla başlayan atakta Barış Alper Yılmaz Galatasaray adına 2026 yılının ilk golünü atıyordu.
Gittikçe ağırlaşan zeminde, Galatasaray'ın golünden sonra iki takım da bolca top kaybı yapıp rakip kalede kayda değer pozisyon olmazken, devrenin uzatma dakikalarında Sallai'nin Yunus'u savunma arkasına kaçırması sonrası, Yunus'un Icardi'yi görmesi ve "golcü"nün zekice asistinde Eren takımının ikinci golüne imza atıyordu. Eren'in golden sonra Okan Buruk'a koşup uzun uzun sarılması, sahada göz yaşı dökmesi bu genç topçunun 45 gün boyunca yaşadıklarının dışa vurumuydu...
Rahat geçen bir ilk devrenin devamında Uğurcan'ın uzun mesafeli pasında Onana'nın da hatalı çıkışında Barış'ın ceza sahası dışından kafasında top "tıngır mıngır" gidip çizgiyi geçmek yerine direğe çarpınca maçın ipi çekilmiyor, genç topçulara da şans gelmiyordu. Zira bir kaç dakika sonra Yunus'un pasında Icardi de plase ile skoru arttıramayınca, Trabzonspor'un en iyilerinden Olaigbe'nin sert pasında Agusto Abdülkerim'den "atik" çıkıp topa dokununca fark tek sayıya iniyor ve bordo-mavililer eşitlik için cesaretleniyordu.
Rakibin beraberlik için yüklenmesi sonrası İlkay-Torreira değişikliği ile Okan Buruk orta sahayı tekrar almayı planlarken, savunma arkasına atılan uzun bir topta Augusto'nun pasında Olaigbe boş kale yerine topu reklam panolarına nişanlayınca Fatih Tekke saç baş yoluyordu saha kenarında. Ve yine Trabzonspor'un gol için çok adamla yüklendiği bir pozisyonda Barış Alper Yılmaz Zunbkov'dan topu kapıyor, rakibinin itmesine kakmasına çekmesine aldırmadan topu taşıyıp, Sane'ye aktarıyor ve Alman topçunun beceri ve zeka kokan çalım-pasında Yunus kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyordu.
Farkın açılmasıyla Okan hoca Yunus ve Eren'i kenara alırken, yerlerine Kaan ve Kazımcan'ı görevlendiriyor ve cumartesi günü oynanacak finalin hesaplarını yaparken, Trabzonspor'da Olaigbe ve Zubkov'un takımları adına ikinci gol çabaları sonuç vermiyordu. Lemina ve Ahmed'in oyuna girmesi sonrası Başakşehir kupa maçında attığı golle morallenen Ahmed'in pasında "sol bekte ben de varım" diyen Kazımcan'ın ortasında Icardi "fox in the box" olduğunu bir kez daha ispatlıyordu... Bir gol ve asiste ulaşan Mauro Icardi, en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu Gaziantep'te kıracaktı da Onana ile karşı karşıya şutunda Trabzonspor'un file bekçisi başarılıydı...
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, sahadaki iki takımın oyuncularının olduğu Nijerya ise aynı dakikalarda Mozambik'i Osimhen'in iki gol attığı maçta 4-0 ile geçip adını çeyrek finale yazdırıyordu...
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Tarih:05/01/2025
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen VAR: Ömer Faruk Turtay
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Mario Lemina dk. 78), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 70), İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 60), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 70), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 78), Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Arsenii Batagov, Wagner Pina (Cihan Çanak dk. 88), Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov (Salih Malkoçoğlu dk. 88), Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe (Anthony Nwakaeme dk. 76), Felipe Augusto (Onuralp Çakıroğlu dk. 90)
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Danylo Sikan, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 38) Eren Elmalı (dk. 45+2) Yunus Akgün (dk. 63) Mauro Icardi (dk. 81) (Galatasaray), Felipe Augusto (dk. 55) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Gabriel Sara (Galatasaray), Arsenii Batagov, Serdar Saatçı (Trabzonspor)
