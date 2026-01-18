Galatasaray:1-1:Gaziantep FK

Hakem Oğuzhan Çakır maçın sonuna altı dakika eklemişken, deplasman ekibinin ani gelişen atağında Mohamed Bayo çaprazdan Uğurcan ile karşı karşıya kalıyor ve plase şutu ağlarla kucaklaşacakken son anda falso alıp direği sıyırıyordu... Zaten o anın sonrası da Sane'nin auta giden şutuyla maç sona eriyordu. İşte, mayıs ayında son maç bittiğinde bu pozisyon belki de bir çok kişinin aklına gelecek, acaba Galatasaray burada kaybettiği iki puanla şampiyonluğu mu kaybedecek yoksa Bayo'nun golü kaçırması Galatasaray'a şampiyonluk getiren "altın bir" puan mı olacak? Sorunun cevabını mayıs ayında alacağız da biz bu geceye dönelim.
Eksik oyuncuların, sakatların, yapılamayan transferlerin bir araya gelmesiyle yedek kulübesinde gencecik çocuklardan oluşan bir kadroyla maça çıkan Galatasaray, rakip hoca Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu ve kendisi gibi eksiklerle dolu bir takımı konuk ediyordu Sami Yen'de. Hava şartları sert, ısıtıcılar çalışmıyor, maç biletleri pahalı, Süper Kupa mağlubiyetinin öfkelisi "seyirci" maça gelmeyince tribünlerin bir kısmı dolamamıştı da iki takımın da kafaları pek maçta değil gibiydi. Dakikalar ona gelirken Barış'ın kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar gelip pasında Yunus'un rahat pozisyonda plasesi auta giderken, 20. dakikada Sane'nin serbest vuruşunda Abdülkerim'in kafası az farkla auta gidiyordu. Ve ev sahibi adına en tehlikeli pozisyon iki dakika sonra Barış'ın köşe vuruşundan gelen topa Lemina'nın plasesi direği yalıyordu. Deplasman ekibi adına tek atak Maxim'in köşe vuruşuna Mujakiç'in kafasını Uğurcan'ın çıkartması oluyordu.
Galatasaray'ın saman alevi gibi bir alevlenip, bir durağanlaştığı ilk devre sonrası, ikinci yarı da benzer başladı da, Abdülkerim'in ortasında Icardi çok rahat attığı kafa gollerinden bir benzerini atamıyor, on dakika sonra da Lemina'nın ara pasında kaleci ile karşıya pozisyonda vuruşunu Arda önlüyordu. Galatasaray gol için bastırıyor, Barış'ın korner ortasında Lemina'nın kafasını Zafer çıkarırken, eskilerin kontra dediği, yeni terimle "geçiş hücumunda" Yusuf'un taşıdığı topta üç Galatasaraylıyı geçip, şutu Abdülkerim'in eline çarpıyor ve topu önünde bulan Bayo gol perdesini açıyordu.
Geriye düşen Galatasaray'da Eren yerine Kazımcan oyuna dahil olunca, onun uzun taç atışları Gaziantep kalesinde tehlike yaratmaya başlarken, genç topçunun uzun menzilli bir taç atışında seken topta Barış bitime 7 dakika kala skoru eşitliyordu.
Kalan dakikalarda Galatasaray galibiyeti aradı da bulduğu pozisyonlarda kale çizgisini ikinci defa geçemedi ve şampiyonluk yarışında iki puanı taraftarının ıslıkları arasında bıraktı.
Geçen sene Kasımpaşa maçının olaylı hakemi Oğuzhan Çakır ve yardımcıları, bu gece de taktıkları FIFA kokartına layik olmayan bir yönetim sergilediler. Hakem ayağa basmalara kart çıkarmazken, oyunun durmasına oldukça fazla müsaade edip, uzatmalara eklemedi de... Yardımcı hakem de 46. dakikada Yunus'un ittirilmesine devam kararı verip, 63'te Sane'nin rakibine teması olmamasına faul çalmasıyla rengini belli ediyordu.
Maçın devre arasına giderken ve bitimindeki protestolara gelirsek, Fatih Terim'in protesto edildiği, Muslera'nın ıslıklandığını gördükten sonra sosyal medyanın taraftarlığı bitirdiğini acı da olsa anladık da alışmak zor oluyor ama üç sene arka arkaya şampiyon olan takımın hocasına ve Icardi gibi efsane golcüsüne söylenilenler bir kez daha kalbe giren o hançeri vahşice derine saplıyor. Eskiden biz taraftarın sözü geçerdi, artık müşterilerin...
Stat: RAMS Park
Tarih:17/01/2026
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen VAR: Alper Çetin
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 74), Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Ahmed Kutucu dk. 79), Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş (Karamba Gassama dk. 63), Alexandru Maxim (Victor Gidado dk. 90+1), Yusuf Kabadayı (Christopher Lungoyi dk. 90+1), Mohamed Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Ali Osman Kalın
Teknik Sorumlu: Anıl Demirci
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 84) (Galatasaray), Mohamed Bayo (dk. 73) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Mario Lemina (Galatasaray), Nazım Sangare, Luis Perez (Gaziantep FK)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder