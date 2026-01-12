Galatasaray:0-2:Fenerbahçe

Adı dışında hiç bir iyi tarafı olmayan Atatürk Olimpiyat Stadında yoğun yağmur ve fırtına altında olumsuz hava koşullarında oynanan 2025 yılının Süper Kupa maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 ile yenerek "uzun yıllar" sonra bir kupayı müzesine götürmeyi başarırken, iki sene önce de aynı stadyumda bir başka Süper Kupası maçında Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray tekrardan Atatürk Olimpiyat Stadından "eli boş" dönüyordu Kemerburgaz'a...
Süper Kupa finali yıllardır lig şampiyonu ile kupa galibi arasında oynanırken, ki ikisini de Galatasaray kazanmıştı geçen yıl, bu sene hiç alakası yokken lig ikincisi Fenerbahçe ile lig üçüncüsü Samsunspor dahil olup, dörtlü play-off şekline sokulup, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin finalde karşılaşması "beklenmişti". O kadar "beklenmişti" ki iki İstanbul takımının olduğu yarı finallerin biri Gaziantep'te, diğeri de Adana'da oynanırken, final İstanbul Atatürk Stadında oynanacaktı... Federasyon ve yayıncı kuruluşun da arzuladığı da olunca itirazlara kimse kulak asmadan iki takımı da , binlerce insanı da zatürre olması pahasına cumartesi İkitelli'ye yolculadılar...
Bu "berbat" hava ve zeminde futboldan söz etmek saflık olacaktı, rüzgarı arkasına alan bir devre daha çok saldıracak, atacağı bir gol tüm avantajı lehine çevirecekti ki öyle de oldu, Galatasaray Sane'nin ortasında Icardi'nin kafasında kaleciden seken topu Sanchez ile kaleye gönderemezken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin şutu ve ikinci yarıda Osterwolde'nin kornerden topu iteklemesi gol olunca sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılıyordu...
Fenerbahçe daha çok arzulamıştı bu kupayı, zira maç öncesi takım otobüsü maça daha erken gelmiş, Nene'yi maça yetiştirmek için özel uçakla Afrika Kupasından getirmişler, Guendouzi'ye derbide forma vermek için transferine 3-5 milyon fazladan harcamışlardı. Sadece saha içine yönelik değildi hazırlıklar, taraftar için de yöneticiler ceplerinden 15 milyon liraya yakın para harcayıp tanesi 150 liraya yağmurluk ve bayraklar ayarlamıştı. Öte yandan Galatasaray ise tam tersi 20 liralık ince yağmurlukları taraftara hediye ederken ( Galatasaray'da elini cebine atacak ve 15 milyon lira para saçacak yönetici maalesef yok), maça rakibinden geç geliyor, Okan hoca da yarı finalin iyilerinden kaleci Uğurcan'ı kulübede bırakıp, Günay ile sahaya çıkıyordu. Dahası da Fenerbahçeli futbolcular sahada en ufak bir pozisyonda hakem Halil Umut Meler'in etrafını sararken, Galatasaraylılar ise Osterwolde'nin Sallai'nin ayağına basıp ikinci satı karttan oyundan atılması gereken pozisyonda bile gereken itirazı yapmazken, Fenerbahçeli futbolcunun attığı golden sonra Galatasaray kulübesi önünde gol sevinci yapmasına da tepkisiz kalıyorlardı.
İki sene önce Beşiktaş'tan 5 gol yiyerek kupayı kaybettikten sonra Galatasaray "rakibi küçümsemesinin" bedelini ağır öderken, cumartesi gecesi de son yıllarda özellikle Kadıköy'de sürekli mağlup ettiği Fenerbahçe'yi "Anadolu takımı" zannedince müzesine bir kupa daha getirme şansını elinin tersiyle iterken, Fenerbahçe de toplam kupa sayısında Beşiktaş'a yaklaşıyordu.
Ziya Paşa'nın "galiptir bu yolda mağlup" sözüyle bitirirsek, Okan Buruk ve topçularının bu mağlubiyetten gereken dersleri çıkarıp, mayıs ayında dördüncü şampiyonlukla beraber haneye bir Türkiye Kupası da kazandırıp, Türkiye Futbol Federasyonun "icat edeceği" yeni Süper Kupa statüsünü bekleyeceklerdir...
Maç sonu kupa seremonisine çıkmayan Galatasaray belki de cumartesi gecesi en doğru hareketi yapıyor zira karşılaşma öncesi Galatasaray ve ulusal takımın önemli oyuncularından Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunu ıslıklayan ve "ölecek ölecek öleceksiniz" tezahüratı yapan bir kitlenin saygı beklemesi de absle iştigal...
Stat: Atatürk Olimpiyat
Tarih:10/01/2025
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara VAR: Ömer Faruk Turtay
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai (Kaan Ayhan dk. 87), Davinson Sanchez (Gabriel Sara dk. 46), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 87), Mario Lemina, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 72), Leroy Sane (Ahmed Kutucu dk. 79), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Uğurcan Çakır, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Yiğit Efe Demir dk. 90), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde (Çağlar Söyüncü dk. 82), Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba (Dorgeles Nene dk. 69), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 90), Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 69)
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Matteo Guendouzi (dk. 28), Jayden Oosterwolde (dk. 48) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane, Mauro Icardi (Galatasaray), Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Domenice Tedesco (Teknik direktör), Matteo Guendouzi (Fenerbahçe)
