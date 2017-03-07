7 Mart 2017 Salı
Elit Galatasaray Mı?
''Biz Galatasaraylılar herkesi almayız kulübe. Belli bir kontenjan vardır. Bunun sebebi Galatasaray'ı daha elit bir kulüp haline getirmektir. O kültürü yaşatmaktır. Bu karar camiada tartışılıyordu. Bunun içinde başkan bulamazsınız deniliyordu."
Bu talihsiz açıklama 7 ay gibi kısa bir süre başkanlık yapmış Duygun Yarsuvat'a ait... Liseci zihniyetin kelimelere dökülmüş halleri... Sizler elitlik peşinde koşabilirsiniz, bizler için gerçek Galatasaraylı taraftarlar yukarıda resimlerde görüldüğü gibi kalbi sarı-kırmızı ile atan binlercesidir...
Yazı: ultras/Movement Saat 23:44
Dosya: KaralamacA
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